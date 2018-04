U Trogiru potopljen grandiozni kip Isusa Krista, građani u čudu gledali odlazak deset tona teške skulpture

Trogirani su danas u čudu gledali blagoslov i prebacivanje kipa Isusa Krista u more na trogirskoj Rivi. Kip Isusa Krista visok oko devet metara i težak 10 tona, izrađen tehnikom ferocementa, predstavlja Uskrsnuće i posljednji je u tematskom muzeju pod morem u uvali Jelinak gdje su već postavljene 52 skulpture u naravnoj veličini koje prikazuju 14 postaja Kristovog križnog puta.



Riječ je o posljednjoj skulpturi jedinstvenog projekta pod nazivom "Križni put pod morem" koji su osmislili profesionalni ronilac i instruktor ronjenja iz Trogira Joško Kandija i Valentino Valent, vlasnik obrta "Lončarstvo val" iz Petrinje koji se bavi kiparstvom i slikarstvom.



Skulpture prve postaje postavljene su lani u rujnu u uvali Jelinak, u marinskom akvatoriju, dvije milje udaljenoj od Trogira na 10 metara morskoj dubini.



- Ovom skulpturom zaokružili smo naš projekt koji sa svojih 14 postaja križnog puta obuhvaća pedesetak skulptura.To je pravi muzej pod morem namijenjen ne samo profesionalnim roniocima već i početnicima-amaterima kao posebna turistička ponuda ne samo općine Marina već i Trogira - veli Kandija.



- Sve skulpture izrađene su od betona u tehnici fero-cement u skladu s ekološkim normama. Valentino ih nije radio po kalupima već ih je ručno oblikovao - dodao je Kandija.



Kip Isusa koji je privremeno bio smješten na početku rive s istočne njezine strane u blizini čiovskog mosta.



Turisti su oduševljeni njime, no mišljenja domaćih su podijeljena. Oni koji nisu imali informaciju da je on na tom mjestu bio samo privremeno postavljen žestoko su komentirali kako Trogiru pored onog kipa na cimatoriju pokraj katedrale sv. Lovre nije potreban još jedan i na gradskoj rivi. No, ima i onih koji žale što je otegljen na Jelinak.