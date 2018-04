'Ovdje je svatko svakome nešto': ravnateljica vrtića zaposlila vlastitu kćer, nije niti pokušala opravdati sramotan potez

Gradonačelnik

Ante Pranić:

'HDZ je u svojemu mandatu na izmišljena radna mjesta uhljebljivao svoje kadrove'

Niz zapošljavanja tijekom zadnjih mjesec dana vidljiv je u vrgoračkim gradskim ustanovama i tvrtkama: na "mala vrata" primljeni su dispečer u "Komunalno", komunalni redar u gradsku upravu i medicinska sestra u Dječji vrtić "Pčelica".



Prva dvojica primljena su na neodređeno vrijeme s punom satnicom, dok je nova radnica u predškolskoj ustanovi također dobila ugovor "za stalno", ali na pola radnog vremena. Svi primljeni kandidati na svoj su način bliski Nezavisnoj listi mladih (NLM), koja u neformalnoj koaliciji sa SDP-om upravlja Vrgorcem.



Dispečer je NLM-ov "terenski operativac", može ga se vidjeti na fotografijama s brojnih skupova te političke opcije. Komunalni redar je NLM-ov gradski vijećnik, dok je medicinska sestra kći Snežane Vulete, ravnateljice "Pčelice", koju je aktualna vlast imenovala na tu dužnost.



Gradonačelnik Ante Pranić mjesecima je govorio kako "zbog rezanja troškova mora doći do otpuštanja u gradskim firmama i ustanovama", ali je istaknuo kako je "HDZ u svojemu mandatu na izmišljena radna mjesta uhljebljivao svoje kadrove". Sukladno tome je otpušten dio radnika u "Gradskoj čistoći" i vrtiću zbog "racionalizacije troškova, ali i smanjivanja nepotrebne administracije", a u HDZ-u tvrde da je u pravilu riječ u njihovim članovima i(li) simpatizerima.



Najveće zanimanje javnosti izazvalo je zapošljavanje medicinske sestre u vrtiću.



– Na raspisani natječaj pristigle su dvije prijave. Jedna je bila od ravnateljičine kćeri koja je imala završenu višu medicinsku školu, a neslužbene informacije govore da je njezina generacija bila oslobođena stažiranja. Druga molba je pristigla iz Zagreba, kandidatkinja također ima višu medicinsku školu, odradila je "staž" i ima licenciju za rad. Upravno vijeće naše ustanove se sastalo, a od sedam članova, šest ih je nazočilo sjednici. Od toga ih je pet glasalo da se zaposli ravnateljičina kći, a jedna osoba je bila suzdržana. Da se razumijemo, nama u vrtiću treba medicinska sestra, ali ovo je čisti sukob interesa – kazao nam je naš izvor iz Dječjeg vrtića "Pčelica".



Kontaktirali smo Ivana Šarića, predsjednika Upravnog vijeća gradske predškolske ustanove, kako bismo ga upitali za komentar zadnjeg zapošljavanja.



– Pa, nemam vam što objasniti oko toga.



Kako nemate, pa ravnateljica je zaposlila svoju kćer u instituciji kojoj je na čelu?



– To je pozitivno, u Vrgorcu je svatko svakome nešto.



Je li riječ o nepotizmu?



– Ma, rekao sam vam da tu nema ništa sporno. Možete li me pitati nešto drugo, imam još informacija.



Konkretno nas zanima zadnje zapošljavanje.



– Rekao sam vam sve o tome – zaključio je Šarić.



Kontaktirali smo i ravnateljicu Vuletu.



– Nemam što reći na tu temu, molim vas da me ne zovete zbog toga, imam puno posla – kratko je odgovorila i prekinula razgovor.