Nakon sunčane srijede stižu kiša i jako jugo, a najgore će biti za vrijeme Jadranskog derbija: evo što nas očekuje tijekom produženog uskrsnog vikenda

U srijedu će veći dio dana još prevladavati razmjerno povoljne biometeorološke prilike, no prema večeri će se pogoršavati s padom tlaka zraka i jačanjem južine.



Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Jutarnja temperatura će se kretati od 3 °C u unutrašnjosti Dalmacije do 8 °C na otocima, a najviša dnevna između 15 i 17 °C, piše HRT.



I na krajnjem jugu prevladavat će sunčano uz slab do umjeren vjetar, u početku sjeverozapadni, a zatim jugozapadni, navečer i jugo. Poslijepodnevna temperatura u hladu meteorološke kućice iznosit će oko 16 °C, a na suncu i toplije.



Na Jadranu će s jačanjem juga u nastavku tjedna također biti još toplije, no i promjenljivije pa će povremeno padati kiša, često u obliku pljuskova, a vjerojatnost za grmljavinu rast će za vikend.



Jugo će u petak i subotu biti i vrlo jako, ponegdje i olujno.



Norveški servis Yr za subotu najavljuje kišu i jugo uz temperaturu od 16 °C, a najintenzivnije oborine najavljuju upravo za vrijeme ulaznica između Hajduka i Rijeke koja će se od 17 sati igrati na poljudskom stadionu. Iako će i na Uskrs biti kiše u ranim jutarnjim satima, već u nedjelju kreće postupno poboljšanje vremena koje bi se trebalo nastaviti i u novom tjednu.