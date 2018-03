Cvjeta elitni turizam na Makarskoj rivijeri: smještaj u ovoj vili turisti su spremni platiti tri tisuće kuna za noć, a evo u čemu se krije njen glavni adut

Na Makarskoj rivijeri posljednjih godina u podbiokovskim zaseocima i makarskim predgrađima cvjeta elitni turizam.



Visokokategorizirane kuće i vile za odmor omiljena su odredišta stranaca, pretežito iz zemalja zapadne Europe, koji su u potrazi za luksuznim smještajem koji obično uključuje bazene, privatne teretane i vinarije, te mir i izolaciju od susjeda za što su obično spremni platiti visoku cijenu.



Samo u makarskim predgrađima Makar, Veliko Brdo i Puharići izgrađeno je posljednjih pet godina na desetke takvih vila, a mi smo imali priliku ući u Villu Linda, renoviranu kamenu kuću obitelji Josipović, koja se smjestila u Makru, 900 metara od glavnog makarskog Trga fra Andrije Kačića Mišića.



Kuća se sastoji od tri dvokrevetne sobe i dva pomoćna ležaja u dnevnoj sobi. Cijene su definirane ovisno o različitim periodima godine i kreću se od 180 eura u predsezoni i posezoni, dok u špici sezone idu i do 480 eura po noćenju.



Srdačni domaćin Pjero Josipović upoznao nas je detaljnije s vilom koja već na prvi pogled izaziva uzdahe oduševljenja, razlozima zbog kojih se prije 6 godina, među prvima, odlučio uhvatiti tada još uvijek novog oblika turizma u Makarskoj, a doznali smo i na koje načine mu uspjeva bez problema popuniti kuću pet mjeseci u godini.



- Prve godine iznajmljivali smo je kao kuću za odmor uz naglasak da je kuća na osami bez susjeda, dok smo već godinu nakon napravili bazen kako bi upotpunili njenu ponudu, a i podigli kvalitetu ponude i samim time privukli bolje goste – upoznaje Pjero sa samim početkom priče, dok nas provodi kroz sve kutke kuće.





Unutrašnjost vile čuva se u tradicionalnom stilu, a povremeno su vidjivi i moderni "momenti" koje su postigli dizajnerskim komadima namještaja. Prostrani dnevni boravak upotpunjen je kvalitetnim kožnim garniturama i surround sustavom, dok se u nastavku prostorije nalazi kutak predviđen za objedovanje.



S tog mjesta proteže se spektakularan pogled na Makarsku i otoke Hvar i Brač, a isto tako i na planinu Biokovo u čijem se podnožju kuća smjestila.



Cijela kuća opremljena je video i sigurnosnim nadzorom koji omogućavaju domaćinima i gostima veću sigurnost prilikom boravka. Sobe su udobne i uređene kako bi odgovarale vanjskom izgledu kuće, uz svaku sobu nalazi se kupaonica a u vanjskom prostoru vile je prostrana kamena terasa s roštiljem i prostorom za sjedenje koju također krasi prekrasan pogled na more i otoke.



- Naši gosti i njihova djeca mogu se zabaviti i u odvojenom prostranom grijanom bazenu koji također sadrži i masažni sustav, uz sami bazen nalazi se velika terasa od 75 kvadratnih metara na kojoj gosti imaju na raspolaganju više vrsta sjedećih ili ležećih kamenih lounge, a i modernih garnitura - veli Josipović i dodaje kako su im najčešći gosti, zbog suradnje s njemačkom agencijom, Nijemci, Austrijanci, Švicarci, Amerikanci, Kanađani pa i Skandinavci koji u zadnje vrijeme sve češće dolaze u ove krajeve.



- Kuću smo stavili na raspolaganje tek od kraja svibnja jer nam tako odgovara, isto tako i samo do sredine 10. mjeseca i taj period od nekih 5 mjeseci popunimo bez problema uz pomoć bratove i moje turističke agencije "Turist biro" Makarska koju smo naslijedili od oca. Također naše kapacitete prodajemo u suradnji s partner agencijom "Makarska Touristik" čije je sjedište u u Njemačkoj, ali koji imaju svoju poslovnicu i u Makarskoj - prepričava Pjero čija je obitelj u gradu pod Biokovom već desetljećima svjevrsni kreator slike turizma.



- Moja obitelj je već preko 30 godina u službi turizma te se još od 80 –ih godina prošlog stoljeća bavimo iznajmljivanjem smještaja. U to vrijeme je bila soba s doručkom dok su poslije rata pretežno uzeli maha apartmani pa smo naše smještajne jedinice i mi sami prenamijenili u apartmane – naglašava naš sugovornik.



S vremenom su odlučili da bi bilo dobro i da se stara kuća u zaseoku Makar, koju nisu imali vremena koristiti, obnovi. Na taj način su izvukli maksimalnu korist iz nje i sad im je lijepi izvor zarade a i sami kada nema turista uživaju u njoj.

Gosti vile, doznajemo od vlasnika Pjera, pretežno su poslovni ljudi koji su prije svega došli da bi imali kvalitetan odmor i mir. Vrlo su jednostavni i nisu previše zahtjevni.



- U tih tjedan ili dva tjedna boravka vidljivo je da su se došli odmoriti i zaista smo primijetili kako uživaju u blagodatima same kuće i njene osame, bez susjeda i uz maksimalnu privatnost-dobacuje vlasnik koji u znak dobrodošlice svakog gosta dočeka s domaćim dalmatinskim pršutom, raznim sirevima te kvalitetnim crnim i crvenim vinom. Gostima po želji ponude i razne vrste izleta koje im prezentiraju putem svoje agencije.



- Najviše budu zainteresirani za kvalitetnije izlete poput odlaska brzim brodom do Modre špilje ili im je čak najdraža solucija da sami iznajme brzu brodicu ili jahtu, jer to su većinom gosti koji posjeduju dozvole za upravljanje. Pa najčešće sami odu na dnevne izlete do otoka Hvara ili Brača u neku intimnu i zaklonjenu uvalu...



Ima i onih koji vole aktivni odmor i koji iskoriste sve moguće oblike rekrecije na planini Biokovo. Inače, većina gostiju uopće ne kuha, zbog čega su česti gosti nekih od kvalitetnijih makarskih restorana za koje im mi obavljamo rezervaciju i do kojih im organiziramo prijevoz - pojašnjava domaćin što je sve ustvari potrebno kako bi im gosti po završetku boravka bili zadovoljni a recezije i komentari pozitivni.



- Našim se gostima najviše dojmi naša pristupačnost i komunikativnost, koja isto tako olakšava realizaciju i olakšava, odnosno, pospješuje boravak gostiju u destinaciji. U to smo se uvjerili i iz komentara i recenzija kako našeg, tako i ostalog smještaja koje im nudimo kroz naše kanale - veli vlasnik.



Recenzije i komentari, naglašava, su veoma bitna i sve važnija stavka prilikom odabira bilo kakve turističke usluge,a pogotovo prilikom rezervacije smještaja.



- Također bitne su i nama kao domaćinima jer uz pomoć njih donekle vidimo sliku našeg rada, samog odabira usluge te nam one ukazuju na kojim "poljima" bi mogli upotpuniti i poboljšati našu uslugu u cilju da imamo što zadovoljnije goste kako u Makarskoj, tako i u cijeloj Hrvatskoj - kaže Josipović koji smatra da bi budućnost Makarskog turizma mogla biti u elitnim gostima, ali jedino ako i Makarska kao destinacija što prije poradi na svojoj ponudi.