Ivan Šolić najavio snijeg u Dalmaciji, jutarnje minuse i orkansku buru: 'Zima će demonstrirati svu svoju silu, a u Zagori će i lopata trebati'

Klima je definitivno išla uprdec; sredinom tjedna, baš na prve dane proljeća, Dalmaciju će s nogu oboriti orkanska bura, minusi i – snijeg! Zagora će svakako više nastradati od priobalja i otoka, ali drugu polovinu ožujka svi će cvokotati na nekoliko dana.



Tumači nam tako Ivan Šolić Šoki, magistar šumarstva i zapaženi prognostičar, poznat po najavama koje šokiraju, ali se najčešće pokažu ispravnima, pa je tako i predstojeću studen najavio još 8. ožujka. Nažalost.



- Proljeće će započeti – zimom! Nedavno su se na prognostičkim kartama pojavili signali za ponovno kidanje polarnog vrtloga i to baš u trećoj dekadi ožujka što bi označavalo još jednu zimsku epizodu na našem području. Drugim riječima, snijeg i jutarnji minusi u Zagori uz orkansku buru. Zvuči kao prvoaprilska šala za prvi dan proljeća, ali kad se Dalmatinci u srijedu probude imat će osjećaj kalendarskog početka zime. U Zagori će i lopata trebati! Zima će svu svoju silu demonstrirati na prvi dan proljeća, pa se možemo pitati želi li nam priroda time nešto poručiti – upozorava Šolić, ukazujući kako u Dalmaciju stiže zimski prodor priličniji srcu zime.



- Iz Sredozemlja se približava ciklona, a sa sjeveroistoka Europe u Dalmaciju u noći na srijedu stiže i hladnoća. Takva kombinacija će u splitskom, šibenskom i zadarskom zaleđu, te u imotskom kraju uz kišu donijeti i snježne radosti ili probleme, kako kome. Zabijelit će se i Vidova gora. U višim predjelima Zagore bi moglo doći do formiranja snježnog pokrivača i višeg od deset centimetara. Zbog razlike u tlaku, zapuhat će olujna bura, čiji bi udari u četvrtak na širem splitskom području mogli biti i orkanski, na što pogotovo upozoravamo naše čitatelje. Iako će dnevne temperature uz obalu biti iznad 5 stupnjeva, zbog bure će indeks hladnoće biti izražen, pa će se doimati puno hladnije nego što će u meteorološkom zaklonu biti. Bura bi pokoju pahulju mogla donijeti i do obale i otoka, za što je najveća mogućnost u četvrtak. Ništa ozbiljno ni vrijedno pažnje što se tiče padalina uz more – navodi.



Šolić posebno upozorava na jutarnje minuse u Zagori, a do subote bi temperatura u Zagori ponegdje mogla pasti i niže od 5 stupnjeva ispod ništice, što je jako opasno u ovom periodu godine za sve one koji u poljoprivredi zarađuju kruh.



- Ponovno upozoravamo na pojavu 'ledenog dana' odnosno cjelodnevnih minusa u Zagori, ponajprije u Studencima ili Lovreću, što će u kombinaciji s burom stvarati izniman osjećaj hladnoće na tom području, na što valja posebno pripaziti – poziva Šolić.

Štambuk: Ne odmatajte agrume

Za jadnu dalmatinsku poljoprivredu – nikad gore zime! Najprije visoke tempretura pa jedan veliki led na samom kraju veljače koji je prouzočio štete svima koji su se požurili s orezivanjem. Nakon toga leda, prošlog tjedna sve je popupalo, a sada se ponovno prizivaju minusi.



- Ova je zima totalni ekstrem, temperature su do kraja veljače bile visoke, a sada kad se priroda budi, vladaju studeni. Sve je jasno, bit će štete i tu nema pomoći, ne možemo se boriti protiv ovakvih iznenađenja. Moj je savjet – ne odmatajte agrume, ništa još ne režite – kazao nam je mr. Stanislav Štambuk, viši stručni savjetnik u Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi.