Novi odron u okolici Omiša: zbog urušavanja kamenog zida zatvorena cesta od Radmanovih mlinica do Kučića

Kiša koja već tjednima ne posustaje na području srednje Dalmacije ponovno je ugrozila strme rubove kanjona Cetine, pa je zbog urušavanja kamenog zida do daljnjeg zatvorena prometnica od Radmanovih mlinica do Kučića.



Iz Županijske uprave za ceste obavještavaju vozače da im na raspolaganju ostaje zamjenski smjer preko Svinišća do Kučića, te napominju kako je na svim ključnim mjestima postavljena privremena prometna signalizacija.