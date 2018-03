Podgorani odgovorili načelniku koji ih je prozvao neradnicima: Zbog takvih kao što ste vi smo i otišli iz zemlje negdje gdje nam za bolji život ne treba članska iskaznica i šuškavac HDZ-a!

Nakon što je "Makarska kronika" objavila priču o općini Gradac gdje načelnik mladima nudi tisuću eura kako bi se vratili iz inozemstva i nastavili živjeti u rodnom mjestu, kao i komentare ostalih načelnika s Makarske rivijere o nesvakidašnjem potezu kolege, redakciji su se obratili Podgorani koji su otišli iz Hrvatske trbuhom za kruhom.



U podužem pismu osvrnuli su se na izjave Ante Miličića, načelnika općine Podgora, koji je za svoje dojučerašnje susjede i ustvrdio kako su "otišli u Norvešku čuvati ovce jer ih je ovdje bilo stid". Miličić je osim toga naglasio kako je raspisao nekoliko natječaja, no nitko mu se od sumještana na njih nije javio...



- Prije se isto išlo vani raditi, ali bila je diktatura i nitko to nije smio reći - zaključio je na kraju Miličić.



Malo dalmatinsko mjesto u borbi protiv iseljavanja mladih odlučilo pokazati zube Irskoj i Njemačkoj: Ljudi, vratite se, svakome ćemo dati tisuću eura!



Reakciju ogorčenih Podgorana, njih dvadesetak koliko stoji iza ovog pisma, prenosimo u cijelosti:



"Dragi Načelniče,



Dok smo čitali Vašu izjavu u novinama osjećaji su nam se miješali od bijesa i tuge do smijeha. Nažalost Vaša izjava je samo još jedna potvrda da smo donijeli pravu odluku napustivši Hrvatsku. Zbog toga nismo ni znali da li da Vam odgovorimo ili ne, jer ste očito samo jedan u moru mudraca na pozicijama s kojih se ne vide zašto mladi napuštaju zemlju i zašto ih je iz godine u godinu sve više. Ako do sada niste mogli ili htjeli progledati onda ni nećete.



Ova replika nije upućena Vama i ostatku namjernih „slijepaca „ nego onim mladim i vrijednim ljudima, koji pognute glave i čistog obraza žive pod šapom takvih kao što ste Vi. Bilo bi vrijeme da Vam kažu „DOSTA". Mislimo da je Vama i sličnima odlazak nezadovljnika bolja opcija od alternative, koja bi značila ostanak doma i borbu za bolje sutra. No da se dotaknemo nekih Vaših izjava.



Čitamo da je prije postojala diktatura kao razlog odlaska tj. da se nije smjelo izražavati mišljenje i posao se dobivao po partijskoj knjižici. Vaše mišljenje dijeli i naša Predsjednica koja poziva Argentice hrvatskih korijena da se vrate u Lijepu Našu, dok mladi iz Hrvatske napuštaju istu u stotinama svakoga dana. Njih se poziva „kući" dok Nas mediji nazivaju komunistima, dezerterima ili kao u vašem slučaju lijenčinama. Mislim da su se i njima dijelili slični epitete pri odlasku, samo od tadašnjeg vladajućeg režima.



Valjda su iseljenici kao i crno vino, s godinama sve bolji... Naravno, Vi i ostatak „namjernih slijepaca „ ne vidite ili ne želite vidjeti da i danas trebaju partijske knjižice, samo malo novije i neke druge boje. Ili makar šuškavac svijetlo plave boje. Istini na volju, mišljenje se može izraziti, ali u sistemu koji je skovan po mjeri „poštenjaka" vjetar ih odnese vrlo lako, a lokomotiva korupcije i nepotizma lagano, ali sigurno nastavlja svoj put...



Kažete da ne želimo ili da se sramimo raditi. Zamislite koji je paradoks kada svi ti „sramežljivi hrvatski neradnici" otiđu u „tuđu" zemlju gdje ne znaju nikoga niti govore lokalni jezik, gdje su ljudi strani, kultura drugačija, a nitko ne zna tko ti je „mater ili ćaća", ni čiji si „rođak". I to odu tamo raditi! Zamislite dragi Načelniče, koliko je truda i želje potrebno da se nađe posao za „neradnike" kao što smo mi. Vjerovali ili ne, kraće nego u Hrvatskoj, jer se ovdje više cijene znanje i vrline od članskih iskaznica ili šuškavaca. Da, i radimo razne poslove, jer smo „lijeni i sramežljivi". Radimo sve, od uzgoja ovaca do uzgoja ribe, od konobarenja do managerskih poslova, od čišćenja kuća i hotela do znanstvenog istraživanja, od tetoviranja do šumarskih poslova. Zamislite nije nas sram, jer znamo da je svaka Kruna koju smo zaradili zarađena čista obraza i s osmjehom na licu, znajući da nam nije trebala „partijska knjižica".



Ne bavimo se crtanjem GUP-ova po uzusima struke, ne ''volontiramo'' u lokalnim upravnim jedinicama na dobrobit društva, ne dižemo kuće na crno, ne dodjeljujemo koncesije niti smanjivamo naknade za cijene štekata. Nismo toliko dobri ljudi. Samo želimo živjeti i raditi u miru. Hrvatska je nažalost postala zemlja gdje se uporno pokušava ići naprijed s glavom okrenutom prema nazad. Rezultat toga su brojni padovi, lomovi udova i krvarenje cijelog društva. U Hrvatskoj kriminalci drže novinarske press konferencije u udarnom terminu, cijenjeni su našmrkani „novinari", krivokletnici na sudovima, „sinkopični" bogataši gaze što se stigne, dok mali ljudi viču u vjetar. Zemlja u kojoj vladajući smatraju da je u redu da žena „izide makarun" , pogne glavu, šuti i trpi. Jer to se zove Obitelj!!!



Nasipanje zemlje i građevinskog otpada u još uvijek NAŠE JADRANSKO MORE naziva se dohranjivanjem plaža, dok se to u ostatku šašavog svijeta zove „ekocidom", ali što „budale" znaju... Za vrijeme Vašeg mandata u Norvešku je otišlo dvadesetak lijenčina koji tamo još uvijek žive i rade, a ima ih puno više po ostatku svijeta. Na kraju, mi Vam želimo sve najbolje. Vidimo da o revitalizaciji otoka učite od naprednih Norvežana i da Podgoru spajate s Hvarom preko Bristave. Lokalni ribari će umjesto škampa loviti „tigrastu" kozicu ili ljekoviti mulj, jer drugih organizama u moru neće biti. Podgora će procvjetati bez sumnje. Mi ćemo se uvijek vraćati u Lijepu Našu Silovanu, na godišnji odmor naravno... Bez obzira sto god neki ljudi mislili, mi smo još uvijek Hrvati, Dalmatinci i Podgorani prije svega", stoji u njihovom odgovoru načelniku Miličiću.