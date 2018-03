Dalmatinski iznajmljivači otkrili najluđa iskustva s turistima: Misterioznu 'rusku agenticu' još dugo će pamtiti, Poljaci su htjeli seks u troje s domaćicom, a najgadljivija je priča s poznatom influencericom...

Kad završi sezona i Česi isprazne apartmane, piju se njihova piva još mjesecima. I ishlapjeli trećerazredni viski onih Poljaka, i ostaci s dna boca ruskih votki. Oprostite im svu galamu. Ako ste voljni, jedete i otvoreni paket hrenovki što su Slovacima ostale u frižideru kakvog se i proizvođač srami.



Susjedovom malom date kolut za plivanje, a njegov ćaća vama japanke za ženu, zaboravila ih neka Švabica, pa da njoj budu sad za 'po kući'. Napunjene kondome čistačice s dva prsta, oprezno i s gađenjem, vade između madraca i ruba kreveta. Ne morate imati apartmane da bi ih vidjeli po plažama prije nego škovacini prođu.



Kad otvarate vrata opet prazne kuće, potajno se nadate da im je ostalo nešto da valja. Jeftini fotoaparat, "rejbanke", punjač od laptopa. Često razočaraju, ali, zapravo, tko zna? Rijetko će se domaćini pohvaliti da su nešto dragocjeno našli.



Pa evo, mladi Ante Jurišić iz Baške Vode godinama se već nada da će između podne obloge ugledati četiri tisuće eura:



- Bio je jedan Poljak, onako, zlatni lanac oko vrata debeli, i doša je sa ženon. U apartmanu je sta di san ja sada priko zime. I, e, govori on jedan dan da mu je nestalo četiri iljade eura od ispod jastuka. Pita san ga odma, zna li mu žena zna za to? Odusta je kad je vidio da mu ne virujen. Piše sve na zidu lipo - sam odgovaraš za svoje stvari. Ali, ja se i dan danas, svaki put kad slažen krevet, nadan da će ispast od negdi. Možda su upale među laminat. Kad ih i nađen, prominiće se valuta... - neutješno će Jurišić.



Izgube se, elem, pare, a izgube se i gosti sami. Šta ti je đi-pi-es i gugl-meps: jedni su unajmili apartman u Dubrovačkoj ulici u Splitu, a pojavili se na istoj adresi u - Makarskoj. Došli iz Ancone trajektom i činilo im se nekako blizu, pa produžili malo kroz kolone užeglom Jadranskom magistralom.

Lijepa KGB-ovka

Čudnim putevima do sobe u Baškoj Vodi došla je i sumnjiva Ruskinja. Priča nam Lea Staničić, pamtit će je još dugo:



- Došla je Ruskinja, plavuša, hladnog, bezizražajnog lica. Onako, rigidno je djelovala. Uzela je dvokrevetnu sobu na pet, šest dana, ponijela samo malu torbicu. Mi nju nismo ni vidjeli, ni čuli, ni hodanje, ni lupanje vratima. Ni u izlasku iz kuće na plažu. Tek zadnji dan se pojavila, platila i ostavila magnet. Otišla.



Dan danas sam uvjerena da je neki ruski agent. Soba nakon nje uopće nije bila korištena. Niti je itko dolazio, niti je djelovalo da žena postoji. Ne mogu navesti osjećaj kao realan dokaz, ali znaš kad ti netko onako sjedne kako ne možeš kategorizirati. KGB-ovka 100 posto! - u šali će iznajmljivačica.



Ako je Ruskinja zaista bila agent, onda ta karijera nije baš za nju.



Dobro, to je jezivo, ali nije odvratno - kao kada joj je gojazniji, postariji Poljak ulazio u kuću i nudio seks u troje s njim i njegovom, kaže Lea, "Peggy Sue look-a-like" ženom.



- A neki Česi su mi za tjedan dana i 10 ljudi tražili tri frižidera i jednu veliku ledenu škrinju za korištenje. Rusi obično traže sef! Jedno od lijepih iskustava nam je bilo ljetos - kod nas je odsjeo poznati slovenski gitarist pa je par jutara na terasi svirao za nas. I zapravo sve goste uokolo.



Bili su nam i jedni Slovaci koji su kćeri očito rekli da im bukira dvosoban apartman za četvero ljudi, a ona je bukirala najmanji s bračnim krevetom i kaučem na razvlačenje. Žena se derala na mene, a kćerka je stajala sa strane i šutjela.



Bili su još i Česi jedni, nisu htjeli da im se dijete samostalno spušta niz stepenice iz apartmana, pa su skinuli ulazna vrata i naslonili ih na ogradu. A jedan Bosanac, rezervirao je i došao, a kad je vidio da s balkona ne može gledati svoj novi BMW, nije htio ostati... - ne zaustavlja se Lea u pričama, a razmišljala je i da pokrene Facebook stranicu gdje bi iznajmljivači pisali iskustva.

Đava će je upalit

No, malo tko će joj pisati pod pravim imenom. I od nas su neki tražili da im zaštitimo identitet, jer - ako gost vidi da ga ogovaraju, neće opet doći. Paranoično, ali tako je. Doduše, za neke bi i htjeli da se ne vrate. Priča nam jedna Makarka da je imala prošlo ljeto u gostima bloggericu, influencericu. Kad je nakon petog dana izašla iz apartmana, sve je smrdilo po mokraći. Provjetravala je, čistila zahod uvjerena da je smrad iz kanalizacije, a tek kad je mijenjala posteljinu imala je što vidjeti. Madrac natopljen fekalijama i izlučevinama.



Priča nam druga, bili kod nje, prije desetak godina Bosanci, mladi bračni par. Zahtijevali da apartman ima klimu. I ova im iznajmila, sve super, dala rezervaciju:



- Bude se sutra dan, izlazi Bosanka od glave do pete na točkice od ugriza komaraca. Struže se ona, došla do nas na kat pitati kave jer još nisu bili u dućanu, i ja je pitam šta joj je, šta se češe. A ona će meni da su držali otvoren prozor cilu noć. Sad meni ništa nije bilo jasno, pitan je, "pa jesi tila klimu?", a ona će meni na to "a đava ti je zna upalit!"