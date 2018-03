U ovoj dalmatinskoj župi vjernike na misi čekaju kantice koje trebaju napuniti maslinovim uljem: 'Ovako velika količina nije potrebna za sakramente...'

Dok se hostije u Hrvatsku, kako se nedavno pisalo po medijima, uvoze i iz Poljske i Nizozemske, hrvatske biskupije u vjerskim se obredima nastoje služiti - domaćim proizvodima. Tako već godinama tučepski vjernici daruju svoje maslinovo ulje koje se kasnije šalje u Sisačku i Bjelovarsku biskupiju.



Količina, dakako, ovisi o tome je li godina bila plodna i kakve su potrebe na "tržištu". U prijevodu, a prevodi nam fra Nediljko Šabić, župnik župe Sv. Nikole Tavelića iz Tučepi, to znači da on dobije "narudžbu" s kontinenta i da po tome vidi kakve su potrebe tamošnjih župa, odnosno svećenika i vjernika.



- Na primjer, kažu mi kako će biti 1000 krizmanika ili 2000 krizmanika i onda mi znamo koliko ulja treba. Naravno da to ovisi i o tome kako su rodile masline, pa mi je zato teško govoriti o tome koliki je prosjek - kaže nam fra Nediljko.



Dodaje, međutim, kako uvijek bude viška ulja jer ljudi budu velikodušni. Naravno, ako je maslina bila zdrava, a godina bila plodna.



Vjernicima se, da objasnimo i kako primopredaja funkcionira, pred jednu nedjeljnu korizmenu misu, a evo je ta nedjelja bila baš 10. ožujka, podijele kantice koje oni po slobodnoj volji napune uljem, te ih potom vrate na blagoslov odnosnu na posvetu koja se odvija na Veliki četvrtak.



- Ponosni smo što će se našim uljem pomazivati bolesnici i krizmanici, te krstiti djeca - zaključuje fra Nediljko, naglašavajući kako je ova inicijativa započeta prije dosta godina i kako jako dobro funkcionira.

Ova praksa nije, međutim, nešto što je uobičajeno niti se radi u svim župama. Mons. don Pavao Banić iz makarske župe Sv. Marka kaže kako se, zapravo, i ne radi o praksi nego ideji fra Nediljka i svojevrsnom duhovnom povezivanju župa i biskupija.



- Oni su se sprijateljili i fra Nediljko se obavezao da će se brinuti za te dvije biskupije. Bitno je da to se donira pravo maslinovo ulje, jer i Isus je upotrebljavao samo čisto maslinovo ulje. U našoj župi Sv. Marka ja sam se svojedobno brinuo za to, pa sam uzimao ulje kod provjerenih ljudi, tamo gdje sam znao da neće miješati ulje i da mi neće podvaliti. Godinama je maslinovo ulje darivala naša Danica Glavičić, a onda je nadbiskup don Marin Barišić kazao kako se više ne trebamo brinuti za to. Proteklih godinama, naime, čisto maslinovo ulje nam osigurava Splitsko-makarska nadbiskupija - kaže don Pavao Banić.



Dodaje i kako ne treba velika količina ulja za ove sakramente.



- Dovoljan je kvarat ulja za par tisuća pomazanja, pa bih lijepu gestu fra Nediljka više nazvao donacijom i duhovnim povezivanjem. Ali bitno je da maslinovo ulje bude čisto, kao što je važno da vino bude domaće i posve čisto - pojašnjava mons. Banić, dugogodišnji makarski župnik.



Inače, maslinovo ulje - blagoslovljeno, naravno - uz bolesnička i korizmena pomazanja kao najčešći način primjene koristi se i na krštenjima te prilikom posvećivanja crkvi i oltara.