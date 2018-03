U Dalmaciju stiže novi val hladnoće! Nakon južine i kiše meterolozi opet najavljuju veliku promjenu vremena, a temperature će i na obali ići do minusa

Iako su se mnogi poveselili ovotjednim visokim temperaturama i suncu, čini se kako još nije vrijeme da u ormare pospremite zimske jakne. Naime, Državni hidrometeorološki zavod za vikend najavljuje da će se živa ponovno spustiti dobro ispod ništice.



Danas će u čitavoj Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, češćom na Jadranu i uz njega. Lokalno su mogući i pljuskovi te grmljavina, ponajprije u Dalmaciji i Slavoniji dok se u središnjoj Hrvatskoj očekuje se najviše suha i sunčana vremena.



Puhat će umjeren, ponegdje jak jugozapadnjak, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura kretat će se većinom od 15 do 20 °C, a u gorju i na sjevernom Jadranu bit će malo hladnije.



Slično vrijeme očekuje se i sutra, premda DHMZ najavljuje par stupnjeva nižu maksimalnu dnevnu temperaturu. Ovakvo promjenjivo vrijeme s dnevnim maksimalcima od oko 15°C nastavit će se sve do petka, a onda u subotu stiže značajno zahladnjenje.



I poznati norveški meteorološki portal Yr.no za sljedeći vikend anajavljuje tempereature oko ništice u Dalmaciji. Osjetni pad temperature po njima trebao bi se dogoditi u nedjelju, a hladnije vrijeme potrajat će sve do srijede.



