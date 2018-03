Kažnjavanje pljuvanja na ulici je odlična ideja, ali žalosno je da tu mjeru uopće moramo uvoditi

Manje je poznato da su uoči Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine stanovnici trenirali lijepo ponašanje po naputcima kineske Vlade koja je, želeći svoju zemlju prikazati u što boljem svjetlu, uvela kampanju za promjenu loših navika poput guranja na ulicama, vikanja, psovanja, pljuvanja na javnim mjestima i slično. Izradili su brošure, plakate, slogane, novčano su kažnjavali one koji su se odupirali lijepom ponašanju, ali sve uzalud.



Jedan drugi azijski div, Singapur, poznat je kao najčišći grad/država na svijetu, a tome su sigurno pridonijeli pomalo bizarni zakoni i drakonske kazne, pa se tako pljuvanje na ulici kažnjava s 1000 dolara, a crtanje grafita ni manje ni više nego bičevanjem.



I Makarska je odlučila stati na kraj takvoj vrsti vandalizma, pa je na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća donesena nova odluka o komunalnom redu koja sadržava niz pravila i zabrana s nemalim novčanim kaznama u slučaju prekršaja. Tako se novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1000 kuna može kazniti fizička osoba ako piše grafite, kupa se u fontanama ili ako iz njih uzima kovanice, odnosno ako ne očisti iza svog psa, uništava ploče i znakove, baca otpad izvan kanti, obavlja nuždu i pljuje na javnim površinama.



Dakle, pljuvanje - zadržimo se na pljuvanju - dobro bi po džepu moglo "opaliti" Makarane. I sve one koji u Makarsku svrate. Poznato je, name, da Dalmatinci vole pljuvati. Po svemu, pa tako i po ulici. Ili barem pljuckati. U dokolici. Ili u šetnji, prije večere. Stoga smo i priupitali Makarane što misle o odluci gradskih otaca, a zauzvrat smo dobili i zanimljive prijedloge o identifikaciji počinitelja.



- Apsolutno su u pravu oni koji su donijeli takvu odluku, kazna je primjerena, a ako ti se baš pljuje, ponesi maramicu pa pljuni u nju - jasno će i glasno Tonči Pivac.



Po njemu, treba zabraniti ne samo pljuvanje, nego i pušenje, a posebice bacanje čikova po cesti. Tonči Andrijašević ide još i dalje pa predlaže kažnjavanje i psovanja u javnosti.



- Sve je to pitanje kulture, zar ne? - pita se ovaj Makaranin.



I još ga nešto muči. Kako će se, naime, prekršaj pljuvanja dokazivati? Kamerama ili će netko skupljati uzorke? Hoće li se dodatno zaposliti "spit spotteri"?



- Ja bih predložio da se čipira pljuvačka, pa da se može odmah odrediti čija je - kaže Tonči Andrijašević.



Ružica Čović u prilog dobroj odluci gradskih vlasti, jer naravno da takve poteze ona podržava, iznosi vlastiti primjer.



- Najprije, ružno je to vidjeti. Imala sam par slučajeva da prolazim kraj čovjeka, a on pljune i sad ja ne znam je li on pljunuo jer sam ja naišla ili je to bilo tek tako. To je nešto strašno ružno i gadljivo. Kad bi se nekoga opalilo po džepu par puta, možda bi se i spriječilo njegovo daljenje pljuvanje. Ljeti to od gosta nikad nećemo vidjeti, a naši ljudi, od kojih se čovjek i ne bi nadao da pljuju po svome, to naprave - ogorčeno će Ružica Čović



Emilija Ravlić kratko nam je dobacila kako je odluka, citiramo, super, odlična, potpuno je podržavam, dok Danijel Matković izražava skepsu.



- Odluka jest pametna, ali ne vjerujem da će se ljudi kažnjavati, u nas je sve dopušteno tako da će i pljuvanje biti bez obzira na kazne - veli Danijel.



Makaranin Bogo smatra kako je pljuvanje "ružna navika ostala otprije pedeset godina" te ne vjeruje u kažnjavanje nego u - edukaciju.



- Nije moguće da u današnje vrijeme čovjek koji je imalo došao pameti može to napraviti, mislim pljunuti na pod - Bogo će.



A evo nam i jednog turista, Aleksandar mu je ime, Zirojević, iz Crne Gore.



- Odluka vaših gradskih vlasti sasvim je okej, iako mislim da svaki normalan i kulturan čovjek ne pljuje po ulici. Zar ne bismo trebali biti u 21. stoljeću?! - govori Aleksandar, zaključujući kako mu nije jasno kako će komunalna policija dokazivati prijestupe i hvatati prijestupnike.



Hoće li nas ova odredba odvesti na trag singapurske čistoće ili ćemo se nastaviti praviti Englezi, u ovom slučaju Kinezi, pokazat će vrijeme. Zasad možemo samo reći da za vrijeme našeg anketiranja građana, niti jedna ulica nije bila oskvrnuta.