Prvi čovjek splitske policije tvrdi da mu nedostaje čak 200 policajaca: sprema li se veliki val zapošljavanja u MUP-u?

- Splitsko-dalmatinskoj policijskoj upravi, koja je među najvećima u Hrvatskoj, nedostaje čak 200 policajaca, otkrio je u četvrtak na Danu otvorenih vrata načelnik uprave Slobodan Marendić.



Podsjetio da ta policijska uprava pokriva more, zrak i kopno te da je jedna od složenijih po pitanju granice, sa 150 kilometara kopnene granice s BiH. Potreba za prijemom kadra jasna je i iz sistematizacije po kojoj je za PU splitsko-dalmatinsku određeno 2500 policajaca.



Za Dan otvorenih vrata Marendić kaže da je odlična ideja ne samo zato što policiji nedostaje ljudi već i zato što žele dobiti najkvalitetnije, a najavio je da će do početka ljeta na splitskim ulicama početi raditi novih 30 policajaca.



Početna plaća policajca s dodacima iznosi oko pet tisuća kuna. Uvjeti za prijavu, uz završenu četverogodišnju srednju školu, su da kandidati nisu stariji od 28 godina, da su psihofizički spremni i zdravi nakon čega prolaze kroz nekoliko testiranja i sigurnosnu provjeru.



Načelnik Policijske akademije Dubravko Novak podsjetio je se Hrvatska uskoro sprema ući u Schengenski prostor te da će biti povećan i broj potreba granične policije.



"Dan otvorenih vrata je naš novi način pristupa i animiranja mladih ljudi za prijem u policiju. Prosudili smo da je to najbolji način jer često puta ljudi ne dođu do prave informacije, no kada mladi ljudi odgledaju našu vježbu, pse koji traže sumnjivi sadržaj i eksponate iz našeg Muzeja policije vrlo brzo mogu donijeti odluku da dođu u naše redove", izjavio je Novak.



Načelnica Srednje policijske škole "Josip Jović" Renata Odeljan je kazala kako je u izradi pravilnik koji će definirati da indeks tjelesne mase više nije eliminirajući element s obzirom da su ranijih godina isključivali mlade ljude koji su imali veliku mišićnu masu, ali su prelazili traženi indeks mase. S obzirom na to, nastavila je, ove će godine svi imati priliku pokazati se ukoliko dobro riješe ulazne ispite i testove. Otkrila je i da je velik interes žena za policiju pa tako od trenutno 370 polaznika policijske škole imaju 80 djevojaka.



"Kandidati moraju proći psihologijska testiranja, potom test opće naobrazbe, testove iz engleskog i njemačkog jezika te informatike, kao i pokazati svoje motoričke sposobnosti. Tu skupljaju bodove i ovisno o njima odlučujemo jesu li zadovoljili ili ne. Cijeli program nastave za sada traje 11 mjeseci i u sklopu njega imaju mjesec dana prakse u Policijskoj upravi zagrebačkoj. Nakon toga šest mjeseci vježbeničkog staža pa možemo reći da su postali policajci čime im je zagarantiran posao", kazala je Odeljan. Dodala je da su policajci, sukladno ugovoru, obvezni u policiji raditi najmanje pet godina nakon čega mogu otići ukoliko žele.



U policijsku školu se do sada upisivalo 400 kandidata, no ove godine je kvota podignuta na 600.

Nakon konferencije za medije u dvorani PU splitsko-dalmatinske održana je pokazna vježba borilačkih vještina i rukovanja oružjem, a svi zainteresirani učenici, kojih je na predstavljanju zaista bilo mnogo, mogli su se o brojnim pojedinostima informirati na štandovima među kojima je bio i štand Muzeja policije.



Natječaj za prijem u policijsku školu trebao bi biti objavljen sredinom ožujka.