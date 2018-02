Poduzetnik s Brača pati 'u ime zakona': Policajac mi zagorča život kad god me vidi, stalno me zaustavlja i zadržava satima, prijeteći da će me otjerati s otoka

Vratit ću hrvatsko državljanstvo i švicarskim novinarima ispričati na koji me način godinama maltretira policajac na Braču, a da nitko od njegovih nadređenih ne želi to zaustaviti. Sve što sam ovdje uložio - prodat ću, a kapital prenijeti u Švicarsku...



Pun gorčine kaže nam to Zlatko Reljić, poduzetnik s hrvatskom i švicarskom adresom, kojeg, veli, "godinama progoni policajac s Brača".



Podsjetimo, Reljić se u listopadu prošle godine požalio potpisanom novinaru na postupanje prometnog policajca iz postaje u Supetru, koji ga, tvrdi, godinama maltretira, no njegove su navode iz policija opovrgnuli, jer, kako su nas izvijestili, nisu našli nikakvih dokaza za kažnjavanje policajca kojeg Reljić stalno prijavljuje.



Reljić kaže da se policajca s kojim je došao u sukob svi na Braču plaše, da ga nitko od tamošnjih odvjetnika nije htio zaštititi i da nije jedini kojeg maltretira, ali se jedini usudio o tome progovoriti javno.

Mrcvarenje se nastavlja

Prema Reljićevim riječima, povod je sudar koji je skrivio policajac, dok je bio u civilu, i koji ga nakon toga, kako kaže Reljić, stalno proganja jer nije pristao da se o naknadi štete dogovore "mimo suda".



- Nakon teksta u "Slobodnoj", nadao sam se nekakvom primirju ili bar toleranciji s njegove strane, no nažalost - ništa od toga. Dapače, uslijedila je prava odmazda! Maltretiranje se i dalje odvija po ustaljenom postupku: nakon što me zaustavi u tobožnjem prometnom prekršaju, zadržava me satima, odbija naplatiti mandatnu kaznu, samovoljno određuje visinu prekoračenja brzine, oduzima mi dokumente - riječju; iživljava se "u ime zakona"! Nakon moje pritužbe njegovim nadređenima - jasno i glasno mi je zaprijetio: "Pratim svaki tvoj korak. Znam kad si ustao i sjeo u automobil. Kad god te vidim i zaustavim, uvijek ću ti prikazati veću brzinu od realne. Nitko mi to ne može zabraniti i dokazati, jer samo ja znam i određujem koliko si brzo vozio. Ja određujem hoću li ti naplatiti mandatnu kaznu ili pokretati i pisati prekršajni nalog sudu. Moje kolege policajci uvijek će biti uz mene i držati mi stranu" - citira Reljić policajca od kojeg, kako nam je u više navrata kazao, "strahuje za goli život".

Ime policajca koji ga maltretira ne spominjemo, jer sukladno odgovorima njegovih nadređenih na Reljićeve pritužbe, u njegovom postupanju nije bilo ama baš nikakvih nepravilnosti. Znači, nepravilnosti nema, a Reljić tvrdi da se mrcvarenje nastavlja?!



Već desetak puta se susreo sa "svojim policajcem" što na cesti, što u policijskoj postaji u Supetru.



- Na moju pritužbu Policijskoj upravi splitsko-dalmatinske, dobio sam nakon dva dana tek kurtoazni, šematizirani odgovor kojemu nije prethodio nikakav provedeni postupak i ispod kojeg je bio potpis načelnika PU splitsko-dalmatinske Slobodana Marendića. Obratio sam se i Ravnateljstvu policije u Zagrebu, i unutarnjoj kontroli u Zagrebu, od kojih nisam dobio nikakav odgovor na mailom poslani upit - ogorčen je Reljić što mu, kaže, nitko ne želi pomoći, i što se praktički ne može provozati cestom od Supetra do Povalja, a da ga ne zaustavi "njegov policajac".



Janja Piljanović svjedočila je jednom takvom "zaustavljanju".

Prati svaki pokret

- Krenuli smo sa Zlatkom u berbu maslina. Ja sam sjedila pozadi kad nas je policajac zaustavio. Zlatko stvarno nije vozio brzo, bili smo sami na cesti, međutim, to je sve jako, jako dugo trajalo. Na kraju je nas koji smo išli kod njega brati masline, Zlatko prebacio u Povlja, a on je morao u policijsku postaju u Supetar, gdje je dugo ostao. Kažem vam, sve je to trajalo jako dugo i bilo je posve neuobičajeno za takve situacije - kaže Janja Piljanović.



Reljić je tražio od odgovornih u policiji da kazne kolegu koji ga stalno bezrazložno kažnjava.



- Posljednji mi je put rekao: "Ti bi htio da idem u prijevremenu mirovinu, ali najprije ću se ja tebe riješiti i otjerati te s Brača. Obećao sam ti pokazati tko sam ja na otoku! Svaki tvoj pokret pratim preko GPS-a i dojavljivači mi uvijek javljaju gdje se nalaziš" - žali se Reljić.