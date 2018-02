DHMZ najavio snijeg u Zagori i temperature do -10 °C, a u Splitu oko nule;  Poznati norveški institut se ne slaže, pročitajte kakvo vrijeme oni predviđaju

U nekoliko navrata smo prenijeli sedmodnevne prognoze (numerički model ECMWF) Državnog hidrometeorološkog zavoda i njihova predviđanja nisu bila ni blizu stvarnih vremenskih uvjeta.



U DHMZ-u su nam navodili da je ta prognoza izrađena pomoću matematičkih proračuna. Navode da su takve prognoze prosječno točne oko 95 posto za treći dan prognoze, oko 85 posto za peti dan te oko 70 posto za sedmi dan. No, u pojedinim danima prognoza nije bila nimalo točna, pa tako nije pao ni najavljeni snijeg i to u niti jednom dijelu dana, a i temperature nisu bile kakve su predviđali.



No, prognoze moramo prenositi, ali uz sedmodnevno predviđanje DHMZ-a ovaj put prilažemo i dugoročno predviđanje norveškog meteo instuituta (www.yr.no), pa sami izaberite kome će te vjerovati.





Ostatak prognoze Norvežana i naših meteorologa pogledajte u galeriji fotografija.