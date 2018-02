S ponistre se vidi veliko gradilište: na Šolti se radi punom parom...

Kako se na terenu sve najbolje vidi, župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban došao je i u posjet Šolti. Otoku koji je minulu godinu jedno veliko gradilište, a radovi se procjenjuju na oko 60 milijuna kuna.



Pa je tako nezavisni načelnik u trećem mandatu, Nikola Cecić-Karuzić obišao otok sa svojim gostima – županom Bobanom, zamjenikom mu Antom Šošićem i pročelnikom Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Stipom Čogeljom.



I s ponosom je domicilno čelništvo – načelnik Cecić-Karuzić, zamjenik mu Željko Zlednić, Ante Ruić, predsjednik Općinskog vijeća, Tihana Glavurtić, direktorica, i Renato Alajbeg, tehnički direktor Komunalnog poduzeća Basilija, Zorana Kaštelanac, direktorica Turističke zajednice Šolte, i pročelnica Nataša Nazor-Jovović – pokazivalo sve što se napravilo, te što se gradi na Šolti, od istoka do zapada.



I imali su se čime pohvaliti trojki iz Županije kao i novinarima, odmah nakon njihova izlaska iz trajekta gdje se radi zaobilaznica Rogač – Grohote. Zatim je slijedio obilazak novouređene osnovne škole u Grohotama koja se diči i sportskom dvoranom.



Škola sve punija



- Postala je ova naša dvorana žila-kucavica stanovništvu koje zimi obitava na otoku, nešto nas je više od dvije tisuće dok se ljeti ta brojka popne i na 14 tisuća ljudi. Sada već imamo i problem sa slobodnim terminima za sve one koji žele trenirati u dvorani – pokazivao je otočni čelnik sređeni prostor OŠ "Grohote" gdje znanje "brusi" 52 učenika.



Uložena sredstva od 15 milijuna kuna itekako su se isplatila, kao i tri milijuna kuna za izgradnju obližnje zgrade novog vrtića. Trenutno je tamo 18 mališana vrtićke dobi na skrbi, dok je u planu i skoro otvaranje jaslične grupe. Nemaju vam, naime, Šoltani brigu zbog pomlatka! Već 12-13 djece čeka mjesto u jaslicama, pa se i Šolta može pohvaliti poboljšanom demografskom slikom.



– I kako ćete vi odbiti načelnika koji uvijek dođe s pripremljenim projektima. Treba pomoći svima koji nešto stvaraju, rade! – bio je zadovoljan viđenim kao i raznovrsnim aktivnostima svojih domaćina župan Boban, pa se odmah i obvezao pomoći školskoj ravnateljici Mireli Mijić, kako bi se školarcima osigurao i produženi boravak.



Isto tako da se osigura iz županijskog proračuna 200 tisuća kuna za dodatno opremanje kulturnog centra Bratske kuće u srcu Grohota, u koji se do sada uložilo oko dva milijuna kuna.



Nova kanalizacija



Zatim je karavana iz Grohota stigla do Maslinice, koja se diči nagradom Top destinacije "malo misto", pa se sa zapadne strane otoka otišlo i na sjevernoistočnu, do Stomorske. Prezentiran je tu još jedan važan projekt – gradnja lukobrana za pristan katamarana u režiji Županijske lučke uprave koji će s radovima startati iza turističke sezone.



A punom parom se radi i na drugoj fazi kanalizacije u ovom malome ribarskom mjestu. Napravljeno je već 2,2 kilometara mreže, s 80 priključaka za kuće, sve vrijedno 10 milijuna kuna, dok se u drugoj fazi "teškoj" 5,5 milijuna kuna, gradi obalna šetnica u dužini 700 metara te pročišćivač otpadnih voda.



Pet milijuna kuna uloženo je u sanaciju deponija komunalnog otpada "Borovik" i opremanje reciklažnog dvorišta, a jedna od strateških investicija ovog otoka nadomak Splita je i Livka.



Uvala na južnoj strani Šolte odavno je cilj jednog investicijskog fonda iz Londona, grčkih vlasnika koji tu žele izgraditi hotel, zaposliti 150 radnika a sve "teži" 180 milijuna eura, od čega je samo 42 milijuna eura PDV-a za državnu blagajnu.



No, kako kod nas uvijek zapne na administraciji, napokon su riješene granice pomorskog dobra, no sada se "čeka" država da obavi zamjenu šest parcela neophodnih za početak rada ovog značajnog ulaganja u Šoltu.

Dom za starije



Nakon što je Nikola Cecić-Karuzić pobrojao što su sve napravili za mlade: školu i dvoranu, vrtić, osigurali besplatan prijevoz, knjige, stipendije, naknade za novorođenčad, otkrio je kako je vrijeme da pruže dobre uvjete života i – starijima.



- Uskoro krećemo i u realizaciju izgradnje doma za stare i nemoćne osobe. Imamo dvije lokacije za gradnju, prva je na državnom zemljištu u Srednjem selu, a druga na crkvenom zemljištu u Gornjem selu. Radi se o zemljištu uz crkvu svetog Ivana, a imamo i najavu kako bi nam crkvene vlasti darovale zemlju čime bi otočanima osigurali smještaj po prihvatljivoj cijeni - najavio je načelnik.