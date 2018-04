Državnom himnom 'Lijepa naša domovino' u izvedbi Pjevačkog društva 'Kolo' i svečanim podizanjem predsjedničke zastave na Trgu Pavla Šubića ispred zgrade Županije, a koju je podigao Srećko Perković, maturant Gimnazije 'Antuna Vrančića', u Šibeniku je otvoren privremeni Ured predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović.

- Dragi moji Šibenčani i Šibenčanke, eto me konačno ovdje u ovom našem predivnom Šibeniku, u prvom hrvatskom samorodnom gradu, u gradu za kojeg sam toliko duboko vezana osobno i obiteljski. Eto me konačno među vama i veselim ovima nekoliko dana koje ću provesti zajedno s vama i sa svim ostalim žiteljima koje budem susretala za vrijeme ovog otvoreno ureda u šibensko-kninskoj županiji.Veselim se što ću iduća tri dana provesti u ovoj županiji nadaleko poznatoj po svojim prirodnim ljepotama i kulturnim znamenitostima – kazala je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u pozdravnom govoru, obraćajući se županijskim i gradskim čelnicima te brojnim okupljenim građanima.

Ova županija ima veliku stratešku važnost za našu državu, dodala je predsjednica RH, a tu važnost upoznali smo i tijekom Domovinskog rata kada je obrana Šibenika i Šibenskog mosta onemogućila neprijateljsku namjeru komadanja Hrvatske. Zauvijek ćemo pamtiti legendarne topnike sa Žirja i onaj pobjednički usklik 'Oba dva, oba dva, oba su pala'.

- Sjećajući se tih slavnih dana obrane Hrvatske i danas izražavamo duboko poštovanje i zahvalnost svim hrvatskim braniteljima i svim obiteljima čiji su bližnji položili živote za slobodu Domovine.S dubokim poštovanjem sjećamo se i naših stradalih vatrogasaca na Kornatu. Tijekom ovog posjeta ponovno ću se susreti s njihovim obiteljima, ali to ostaje bolno pitanje i za obitelji i za sve nas – kazala je predsjednica Grabar Kitarović.

- I Šibenik i cijela županije pretrpjele su tijekom Domovinskog rata velika razaranja. A loše provedena privatizacija mnogih tvrtki pogoršalo je gospodarsko stanje i perspektive. Iako i šibensko-kninska županija, kao i cijela Hrvatska bilježi gospodarski rast, to nije dovoljno za porast zaposlenosti i životnog standarda. Svi zajedno moramo učiniti puno više kako bi pokrenuli otvaranja radnih mjesta i učinili bolji život građanima u ovoj županiji. Nadam se da ću ovim boravkom pomoći županu i svim gradonačelnicima i općinskim načelnicima kako bismo na vrh prioriteta postavili razvojne projekte ove županije – rekla je hrvatska predsjednica.

Na žalost, nastavila je, mladi nam odlaze iz Hrvatske za boljim plaćama i lakšim životom, što se dodatno odražava na ionako tešku demografsku situaciju.

- Kad sam rekla da smo u teškom demografskom stanju koje zahtijeva izvanredne mjere, neki su govorili pretjerujem. Ovih dana premijer je istaknuo da je Vlada zbog izvanrednog stanja u kojemu se našao Agrokor morala posegnuti za izvanrednim mjerama. Trebalo je spasiti oko 40 tisuća radnih mjesta. Taj veliki trud Vlade treba pozdraviti i svakako ga objektivno valja priznati. No, samo prošle godine iz Hrvatske je iselilo 80 tisuća ljudi, od čega samo u Njemačku oko 40 tisuća. Što je to onda, nego izvanredno stanje koje traži izvanredne mjere. Parcijalne mjere poput povećanja kvota za uvoz radnika iz inozemstva neće riješiti problem. Nemamo više vremena, primarna je zadaća sviju nas u državnom vodstvu stvarati uvjete za ostanak ljudi i dostojanstven život sviju. Nemamo vremena za nove apstraktne demografske strategije, već nam treba konkretan akcijskih plan sveobuhvatnih za demografski oporavak zemlje. Posebice uključujući stvaranja uvjeta za znatnije povećanje plaća i to odmah –

kazala je Grabar Kitarović.

Predsjednica je pozvala Vladu i Sabor da se posvete u potpunosti ovom pitanju te podsjetila na nužnost iskoraka u decentralizaciji.

- Nije isto živjeti u velim gradovima ili u Kijevu, Unešiću i na otoku Žirju. Treba nam aktivna regionalna politika koja će omogućiti zadržavanje stanovništva na otocima, u pograničnim manje razvijenim područjima, počevši od politike zapošljavanja do poticanja investicija i ulaganja u socijalni standard. Uz ostalo, Država mora poreznim mjerama omogućiti više izvornih prihoda našim županijama, gradovima, općinama i pomoći im da iskoriste što više mogućnosti koje pružaju europski fondovi. Kad govorimo o dostojanstvenom životu, ali i demografiji, želim i ovom prilikom podsjetiti na problem od više od 300 tisuća blokiranih građana. A to nije samo njihov problem, to je opće društveni, politički, socijalni i moralni problem. Krajnje je vrijeme da donesemo novi ovršni zakon koji će izbalansirati interese vjerovnika i dužnike. Ne smije se dozvoliti daljnje iscrpljivanje ionako iscrpljenih dužnika – istaknula je predsjednica RH.

- Svi ovi problemi nisu mali, ali optimistična sam. Vjerujem da ih možemo riješiti s više zajedništva, jasnoće u prioritetima i s više odlučnosti. Odlučnosti, prije svega u tome da prepoznamo i priznamo probleme s kojima se svakodnevno susreću naši građani. I da konačno stavimo fokus na egzistencijalna pitanja i gospodarski razvoj. Naša Domovina ima odlične uvjete za uspješan razvoj i dostojanstven život svih stanovnika, a naša odgovornost je iskoristiti ih. Zahvaljujem još jednom na srdačnom gostoprimstvu u Šibeniku. Uvjerena sam da ćemo nakon ovog mog radnog posjeta svi zajedno novim elanom prionuti poslu ostvarivanja razvojnih projekata i programa – zaključila je u Šibeniku, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u iduća tri dana 'stolovat' će u Šibeniku, rodnom gradu svog supruga Jakova. Inače, 15-o je ovo izmještanje Ureda s Pantovčaka, tijekom kojega će Predsjednica pored Šibenika i Knina, posjetiti i brojna druga mjesta i otoke u šibensko-kninskoj županiji. Tijekom ovog prvog dana Predsjednica Kolinda Grabar

Kitarović održat će u Gradskoj vijećnici radni sastanak sa županom Goranom Paukom, saborskim zastupnicima, gradonačelnicima i općinskom načelnicima s ovog područja.

Susrest će se potom Predsjednica RH s biskupom mons. Tomislavom Rogićem te s episkopom dalmatinskim Nikodimom Kosovićem. Prema protokolu Predsjednica će razgovarati s predstavnicima srpske nacionalne manjine, a primit će i predstavnike Udruga hrvatskih branitelja.