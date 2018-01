Mladi Splićanin propucan na Škrapama opravdao nadimak Munja: u bolničkom wc-u sam iz noge izvadio metak kojim je ranjen i bacio ga u zahodsku školjku - dokazni materijal otišao u kanalizaciju

Da Miho F. (26), koji je ranjen u ponedjeljak oko 9 sati ispred svoje kuće u ulici Škrape u Splitu, s pravom nosi nadimak Miho Munja, pokazuju i događaji koji su uslijedili nakon pucnjave i njegova ranjavanja.



Kada je doveden u KBC Split s prostrijelnom ranom nadkoljenice lijeve noge i površinskom ozljedom lista desne noge, ranjeni Miho je izvadio zrno koje ga je površinski pogodilo i koje mu se našlo u desnoj nozi te ga je lijepo bacio u bolničku zahodsku školjku, nakon čega je pustio vodu.



Detalji pucnjave na Škrapama: napadači su znali kad će Miho Munja izići iz kuće, čekali su ga u autu, a moguće da im je on i uzvratio



Tako je zrno kojim je ranjen i koje je nekako uspio iščačkati iz rane otišlo u kanalizaciju.



Kako je to bilo moguće kod tolike budnosti policije (jer ranjenog se u pravilu uvijek čuva ispred bolničkoj sobe), teško će se otkriti, isto kao što nikome ni sada nije jasno kako je Miho 2014. godine uspio pobjeći policijskom inspektoru Druge policijske postaje na Bačvicama, kada je bio priveden zbog razbojstva.



Propucani Splićanin čest je gost crne kronike: Igoru Tudoru ukrao je signalne rakete, izazvao je incident na proslavi u Varošu...



Na kraju se ispostavilo da Miho to razbojstvo nije počinio, ali je zbog njegova filmskog bijega ostao nadimak Miho Munja, koji je sada, evo, drugi put opravdao svoje postojanje, i to vađenjem zrna metka iz noge u vlastitoj režiji.



Nelogično objašnjenje



Inače, policija tapka u mjestu kad je riječ o tome tko je naručio Mihino ranjavanje, a u tome im ne pomaže ni sam ranjeni koji je policajcima rekao da se sam ranio čisteći svoj pištolj.



Pucnjava u Splitu, 26-godišnjak završio u bolnici: ozlijeđene su mu obje noge, policija traga za napadačem iz automobila



Ima li logike da mladić čisti pištolj na ulici ispred svoje kuće i ima li logike da se ranio iz svog pištolja koji nije pronađen, pokazat će daljnje krim-istraživanje koje sigurno neće daleko odmaknuti jer Miho ne surađuje, a policija nema nekih drugih parametara koji bi doveli do motiva.