Detalji pucnjave na Škrapama: napadači su znali kad će Miho Munja izići iz kuće, čekali su ga u autu, a moguće da im je on i uzvratio

Stanovnike splitske ulice Škrape jučer ujutro uznemirila je prisutnost policije, koja je blokirala ulicu nakon dojave da se oko 9 sati čula pucnjava iz vatrenog oružja. Policija je samo kratko SMS-om obavijestila javnost da je iz vatrenog oružja ozlijeđen 26-godišnjak, no do zaključenja teksta nisu htjeli otkriti težinu ozljeda, nego tek da propucani mladić nije u životnoj opasnosti.



Kako smo neslužbeno doznali, hicima iz, najvjerojatnije, pištolja ranjen je Miho F., i to na svom kućnom pragu, odnosno u dvorištu obiteljske kuće.



Prema onome što smo mogli vidjeti na mjestu događaja, a obzirom da je ulica jednosmjerna i uska, najvjerojatnije je da su napadači znali kad će izići iz kuće te su ga čekali u automobilu. U pucnjavi su mu pogodili navodno obje noge.



Doznajemo da je jedna od čahura pronađena i u dvorištu kuće, a odmah nasuprot izlaza iz dvorišta žrtve, na ulici se mogao vidjeti parkirani mercedes čija je lijeva stražnja guma bila izbušena, vjerojatno kad ju je pogodio hitac, što upućuje na to da je moguće da je napadnuti uzvratio napadačima također pucajući iz vatrenog oružja.



No, sve te detalje policija bi trebala utvrditi nakon provedenog očevida koji su obavili uz suglasnost zamjenika ŽDO-a.



Miho F. hospitaliziran je u splitskoj bolnici i jučer je, doznajemo, odbijao bilo kakvu suradnju s policajcima i bilo kakav razgovor o tome tko bi mogao biti napadač.



Prije šest godina, u kolovozu 2011. godine, već je bilo problema u ulici Škrape kada je nepoznat netko iz vatrenog oružja propucao nadstrešnicu i pročelje stana na Škrapama, vlasništvo njegove majke. Koliko je javnosti poznato, onaj tko je tada pucao po kući do danas nije otkriven.



A Miho F. od tinejdžerskih dana ima problema sa zakonom pa nije ni čudno što s njegovim pripadnicima ne želi razgovarati.

Prije tri i pol godine, u kolovozu 2014. godine, pobjegao je iz prostorija splitske Druge policijske postaje na Bačvicama te je tad u medijima dobio nadimak Miho Munja.



Pisalo se tada kako su ga tada policajci uhitili zbog sumnje da je povezan s razbojstvom nad jednom starijom gospođom kojoj je ukradeno nekoliko tisuća kuna. Mladić je nakon uhićenja vezan, kako bi to policija stručno rekla, "sredstvima za vezivanje" te je tijekom jutra doveden u prostorije kriminalističkog odjela na drugom katu postaje na kriminalističku obradu. Cijelo je vrijeme mirno sjedio vezan lisičinama i normalno, bez ikakve agresije, razgovarao s inspektorima i odgovarao na pitanja.



Upravo je takva njegova kooperativnost, nakon nekoliko sati ispitivanja, oko 16 sati, dovela do toga da je jedan od inspektora koji je provodio obradu odlučio mladiću, s obzirom na "primjereno ponašanje", skinuti lisičine s ruku.



Kad mu je skinuo lisičine s ruku, inspektor je u jednom trenutku okrenuo leđa mladiću gledajući neke papire vezane uz obradu, a Miho je tad iskoristio činjenicu da su vrata prostorije bila odškrinuta te je "brzinom munje" skočio sa stolice, projurio kroz vrata i počeo bježati hodnikom.



Policajac je počeo trčati za njim, no nije ga uspio sustići pa je ovaj pretrčao dva kata i izjurio iz postaje. Uhićen je tek 50-ak dana kasnije, kada ga je na ulici prepoznao jedan policajac.



Jedan od "najzvučnijih" njegovih "istupa" bio je u prosincu 2010. godine, kada je, kao 18-godišnjak, sa svojim vršnjakom u lučici Zenta, s broda bivšeg Hajdukova trenera Igora Tudora, ukrao signalne rakete koje su onda ispaljivali u zrak. To je dovelo do toga da su tri broda potpuno izgorjela dok je četvrti bio dosta oštećen. Tada je utvrđeno da je ukupna šteta oko tri milijuna kuna, a obojica su bila osumnjičena za uništenje i oštećenje tuđe stvari i općeopasnu radnju.



Miho je do tada već prikupio više od 20 kaznenih prijava, i to za krađe, razbojstva, nasilje, teško ozljeđivanje.