Vlasnik i kapetan broda na kojem su otrovani Talijani branit će se sa slobode, tvrde da nisu krivi; 'Molim Boga da s djecom koja su u bolnici bude sve u redu...'

Vlasnik i kapetan broda na kojem je preminuo Talijan su nakon privođenja u četvrtak ujutro iznijeli obranu na Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu i u nastavku postupka će se braniti sa slobode. Obojica su izjavila kako se ne smatraju krivima. Istaknuli su kako su oni pružali prvu pomoć unesrećenima tijekom uplovljavanja u hvarsku luku i da su još uvijek jako potreseni svime što se dogodilo.

Zbog tragedije kod Hvara policija uhitila kapetana i vlasnika jedrenjaka: sumnjiče se da su ugradili benzinski agregat koji je otrovao talijanske turiste!; Prijeti im do osam godina zatvora

Nitko se ujutro nije ustao, a kada su im prijatelji provalili u kabine činilo se da svi duboko spavaju...; Iskusni kapetan i sudski vještak tumače kako je smrtonosni plin uopće mogao ući u te prostorije

Nova drama na brodu na kojem su se otrovali talijanski turisti, tijekom očevida pozlilo policajcu; Zrak je još uvijek jako toksičan, otkriveno i otkud izlazi opasni plin?

Osumnjičeni su za teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti koje je dovelo do smrti jedne i zdravstvenih problema pet osoba. Prema kaznenoj prijavi, 23-godišnji vlasnik motorne jahte i 27-godišnji kapetan da su prije tjedan dana, protivno pravilima struke, u brod ugradili benzinski generator - agregat usljed čega je došlo do fatalne nesreće.

Tijekom rada generatora došlo je do istjecanja otrovnih plinova - ugljičnog monoksida u prostor potpalublja broda, odnosno putničkih kabina trovanja putnika, navedeno je u prijavi. Oni su nakon uhićenja dovedeni u Policijsku postaju Hvar koja je provela kriminalističko istraživanje nakon čega su u četvrtak dovedeni pritvorskom nadzorniku. Tijekom jutra su na drorh-u iznijeli obranu.

Kako saznajemo 23-godišnji vlasnik broda je izrazio žaljenje zbog događaja i sućut obitelji preminulog Talijana.

- Molim Boga da s djecom koja su u bolnici bude sve u redu. Još uvijek sam psihički jako potresen jer sam pružao pomoć unesrećenima uz upute s Hitne pomoći putem mobitela kada smo plovili najkraćim putem prema hvarskoj luci. Ne osjećam se krivim za ovo što mi se stavlja na teret, ali zaista ne mogu sada ulaziti u sve detalje i odgovarati na pitanja jer sam pod dojmom svega - izjavio je između ostaloga dežurnom tužitelju.

Zastupa ga odvjetnik Hrvoje Krišto iz ureda Primorac i partneri, koji je domah kazao kako treba biti krajnje oprezan u bilo kakvim izjavama.

- Mogu vam potvrditi kako je provedena tek prva radnja ispitivanja i da moj klijent negira krivnju. Za sada nema nikakvog čvrstog dokaza i treba pričekati kompleksna vještačenja koja će tek dokazati što je uzrok teških posljedica tj. odakle je ishodište trovanja - kazao nam je odvjetnik.

Kapetan broda je također iznio obranu u kojoj je negirao počinjenje kaznenog djela. On je također na brodu pružao pomoć stradalima i još uvijek je pod dojmom svega što su proživjeli. Brod je isplovio iz Omiša odakle su išli u Split gdje su ukrcali Talijane te su otplovili u Milnu. Nakon toga su bili do Visa odakle su uplovili u Hvar u ponedjeljak navečer. U utorak ujutro isplovljavaju, ali dolazi do smrti Talijana i teških zdravstvenih problema ostalih članova obitelji i djece nakon čega se hitno s pučine vraćaju u luku.

Na brodu je od posljedica trovanja preminuo 57-godišnji Talijan Eugenio Vinci, a pet osoba je zbog teškog zdravstvenog stanja hitno prevezeno u splitsku bolnicu od kojih su bili dvoje djece od 11 i 5 godina. Nakon ukazane liječničke pomoći u KBC Split utvrđeno je da su djeca životno ugrožena. Na brodu je u dva navrata proveden očevid.

Vlasnik restorana u kojem su večerali otrovani Talijani: Znao sam da ne postoji nikakva šansa da je moja hrana uzrok, ali svejedno je to bilo najgore jutro u mom životu

Zbog sumnje u trovanje hranom sanitarna inspekcija je na kratko zatvorila jedan hvarski restoran, ali se ubrzo od te teorije odustalo. U srijedu navečer su uhićeni vlasnik i kapetan broda uz kaznenu prijavu zbog spornog generatora. Nakon ispitivanja u četrvtak nije predložen istražni zatvor te su obojica otišli s državnog odvjetništva i u nastavku postupka se brane sa slobode.