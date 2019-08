Nitko se ujutro nije ustao, a kada su im prijatelji provalili u kabine činilo se da svi duboko spavaju...; Iskusni kapetan i sudski vještak tumače kako je smrtonosni plin uopće mogao ući u te prostorije

Gdje su svi? Kako to da još nitko nije ustao?, pitali su se Franco i Patrizia, jedan od tri bračna para na jedrenjaku Atlantia, kad su u utorak ujutro ustali i izašli iz kabine. Nisu navikli da im prijatelji dugo spavaju. A pogotovo to, kako piše Večernji list, nisu očekivali od dvoje djece koji bi u to vrijeme već skakali u more.

Pitali su posadu - njih četvero - ovi su odmahnuli glavom. Nitko još nije izašao iz kabina. Čudno, jako čudno. Svi su prije njih krenuli na spavanje, pola sata nakon ponoći, dok su oni ostali još na palubi do dva, razgovarajući i uživajući u toploj hvarskoj noći.

Pokucali su na jedna vrata. Iz kabine 57-godišnjeg Eugenia Vincija i njegove partnerice Manuele nije bilo odgovora. Krenuli su dalje po desnoj strani broda. Kucali na vrata kabine s djecom. Ništa. Kucali na vrata drugog para, Brune Mancusa i njegove supruge. Muk. Sad ih je već uhvatila panika.

Kucanje se, piše Večernji list, pretvorilo u lupanje šakama. Kad su na silu ušli u kabine, u svima ih je dočekao isti prizor - svi su duboko spavali. Nedostajao je samo Eugenio - provirili su u kupaonicu i našli ga kako leži mrtav. Bacili su se na usnule, vukli, galamili, pokušavajući ih probuditi. Jedva im je uspjelo.



Za sada sve upućuje da je je tragediju uzrokovao ugljikov monoksid. Na koji način se smrtonosni plin razvija na plovilu i u kojim uvjetima može doći do trovanja putnika pojašnjavaju nam stručnjaci.

Nova drama na brodu na kojem su se otrovali talijanski turisti, tijekom očevida pozlilo policajcu; Zrak je još uvijek jako toksičan, otkriveno i otkud izlazi opasni plin?

Bruno Mancuso ispričao kako se odmor s prijateljima na Jadranu pretvorio u horor film: Našeg Eugenija ujutro smo našli u kadi, razbijene glave. Djeca su već bila u komi...​

Sve je izglednije da je uzrok trovanja Talijana bio ugljikov monoksid: djeca su stabilno, ali i dalje životno ugrožena, funkcija bubrega im je sačuvana, no liječnici strahuju za ostale organe... Državni odvjetnik i policija ponovno će pregledati brod​

Kako ističe Branko Rapić, sudski vještak za zaštitu od požara i tehnoloških eksplozija, sve što je u plinovitom obliku može doći u kontakt s osobama na plovilu ako nema izolacije.

- Radio sam deset godina u splitskom škveru na problematici zaštite na radu. Ugljični monoksid se razvija kod izgaranja u motoru i poznat je kao “tihi ubojica”. To je zato što nema mirisa, a jako se brzo veže za krvna zrnca i onesposobi organizam. Doslovno osoba ne može uopće reagirati u trenutku kada shvati da nešto nije u redu. Ispušni plinovi sadrže svega i svačega i može se osjetiti njihov miris te izazivaju iritaciju na kašalj pa se od njih ne može tako lako i brzo ugušiti. Tek je ugljični monoksid koji dolazi s njima ono što je presudno i radi razliku između života i smrti. Dovoljna je mala količina i on te tiho uguši tj. usmrti prije nego li ga praktički i osjetiš. Sada je pitanje kako je došao do prostora za putnike, ali danas se rade razne vrste brodova, pregrađuju se i preuređuju te je teško govoriti na koji način je što napravljeno. - kaže nam vještak Rapić.

Iskusni kapetan s putničkih brodova tvrdi kako je ugljični monoksid mogao doći do kabina jedino zbog tehničkog kvara na jednom od ispuha.

- Imate glavni motor i generator tj. pomoćni motor koji daje struju. Oba imaju ispuh na kojem se razvija ugljični monoksid te ako je sve u redu on se ne širi van predviđenog odvoda. Kod tehničkog kvara, proširi se van ispuha i strojarnice u prostore za boravak putnika. Pazite, to je drveni brod tako da nema tu hermetički zatvorenih pregrada koje bi onemogućile protok opasnog plina. Nadalje, kod pregrađivanja plovila koriste se često panel ploče bez izolacije što također pogoduje tome da se opasna tvar proširi. Nisam pobornik ideje da je do trovanja došlo od plina iz klime freona jer je on toksičan jedino kada izgara tj. u kontaktu s otvorenim plamenom - pojašnjava nam pomorac sa stažom duljim od 20 godina.