Uz kaznenu prijavu zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti koje je dovelo do smrti jedne i zdravstvenih problema pet osoba u četrvtak ujutro pritvorskom nadzorniku dovest će se 23-godišnji vlasnik motorne jahte i 27-godišnji kapetan istog broda. Inspektori PU splitsko-dalmatinske sumnjiče ih da su prije šest dana protivno pravilima struke u brod ugradili benzinski generator - agregat usljed čega je došlo do fatalne nesreće. Tijekom rada generatora došlo je do istjecanja otrovnih plinova - ugljičnog monoksida u prostor potpalublja broda, odnosno putničkih kabina trovanja putnika.

Nitko se ujutro nije ustao, a kada su im prijatelji provalili u kabine činilo se da svi duboko spavaju...; Iskusni kapetan i sudski vještak tumače kako je smrtonosni plin uopće mogao ući u te prostorije

Nova drama na brodu na kojem su se otrovali talijanski turisti, tijekom očevida pozlilo policajcu; Zrak je još uvijek jako toksičan, otkriveno i otkud izlazi opasni plin?

Pretpostavlja se kako im je otkazao brodski dizelski generator - agregat te su kao zamjenski ugradili ovaj na benzinski pogon. Radi se o benzinskom generatoru koji se koristi u građevini i za otvorene prostore, a zabranjen je za plovila na kojima se ne koristi ništa na benzinski pogon pošto se radi o zapaljivoj materiji.

Kako stoji u priopćenju, dovreno je kriminalističko istraživanje događaja kada je u hvarsku luku uplovio motorni brod na kojem je pronađen mrtav muškarac, a pet osoba je zbog teškog zdravstvenog stanja hitno prevezeno u Split i hospitalizirani su: punoljetne osobe stare 64, 57 i 44 godine te dvoje djece od 11 i 5 godina, svi državljani Republike Italije. Nakon ukazane liječničke pomoći u KBC Split utvrđeno je da su djeca životno ugrožena.

- Jučer, nakon zaprimljene informacije poduzete su mjere i radnje prvog zahvata, na mjesto događaja izašao je zamjenik Općinskog državnog odvjetništva u Splitu koji je rukovodio očevidom. Također, tijelo 57-godišnjeg stranog državljanina Republike Italije je prevezeno na Odjel patologije radi obavljanja naložene obdukcije.

Danas tijekom dana nastavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik Općinskog državnog odvjetništva u Splitu uz asistenciju službenika Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, službenika Službe za očevide i kriminalističku tehniku ove PU i službenika PP Hvar.

Nakon svih prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica i obavljenog očevida, danas su zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela uhićeni i u službene prostorije PP Hvar dovedeni 23-godišnji i 27-godišnji hrvatski državljani radi provođenja kriminalističkog istraživanja - izvijestili su iz PU.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja i izvršenog očevida, utvrđeno je, ističu, postojanje osnovane sumnje da su 23-godišnji hrvatski državljanin u svojstvu vlasnika motorne jahte i 27-godišnji hrvatski državljanin, u svojstvu kapetana broda, protivno pravilima struke, kao i izričitim tehničkim uputama u pogledu sigurnosti korištenja uređaja dana 08. kolovoza 2019. godine ugradili benzinski generator-agregat s zračnim hlađenjem u prostor strojarnice motorne jahte uslijed čijeg rada je došlo do istjecanja otrovnih plinova- ugljičnog monoksida u prostor potpalublja broda, odnosno putničkih kabina i posljedično trovanja putnika.

Sutra tijekom jutra će obojica zbog osnovane sumnje u počinjenje Teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavak 4., u vezi sa člankom 215. Kaznenog zakona uz kaznenu prijavu biti privedeni pritvorskom nadzorniku, zaključuje policija u svom priopćenju.. Riječ je o kaznenom djelu dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Uhićenim muškarcima, dokaže li im se krivnja, prijeti i do osam godina zatvora.