NOVO : Minsitarstvo graditeljstva ipak je odustalo od rušenja neobičnog 'čardaka' u Dugopolju. Investitor Ivica Radošević, naime, dobio je rok od četiri dana da sam srušio svoj nelegalni objekt, a ako se ponovno ogluši, to će umjeto njega učiniti bageri Ministarstva.





Ranije objavljeno:



Građevinska inspelkcija danas bi konačno trebala započeti uklanjanje bespravne građevine u Dugopolju, nevjerojatnog objekta u vlasništvu Ivice Radoševića, predsjednik lokalnog HSP-a i inicijatora referenduma za legalizaciju nezakonite gradnje u tome mjestu za nula kuna.



Kreće nova akcija rušenja bespravne gradnje u Splitu i okolici: na red došli dugopoljski 'čardak' i poznati splitski kafić







"Riječ je o stambenoj građevini maksimalnih tlocrtnih dimenzija cca 12,9 x 10 m, visine 9,4 m (prizemlje + dva kata) koja se nalazi izvan građevinskog područja. S obzirom da investitor nije sam uklonio svoju bespravnu građevinu to će sada učiniti ugovorna tvrtka o njegovom trošku. Prema procjeni uklanjanje će trajati barem dva dana", poručili su iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.



Podsjetimo, dugopoljski "čardak ni na nebu ni na zemlji" trebao se rušiti još početkom prošlog tjedna, zajedno s još šest ilegalnih građevina, no akcija je u posljednji trenutak odgođena.



