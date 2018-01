Modni obračun Dalmatinki! Splićanke, Šibenke, Dubrovkinje ili Zadranke pokažale najjače adute. Koje imaju najviše mota, a koje su totalno podbacile

Dalmatinke za sebe često kažu da su najljepše i najbolje odjevene Hrvatice, a to redovito potvrđuju i street style fotografije iz Splita, Zadra, Šibenika, Dubrovnika...No, umjesto da pokažemo kojim se ljepoticama i fashionisticama diči svaki grad zasebno, odlučili smo predstaviti vam najveći dalmatinski street style.



Splićanke, Zadranke, Šibenke, Dubrovkinje pokazale su svoje najjače modne adute, a na vama je da prosudite koje doista imaju najviše mota, a koje su totalno podbacile, ako takvih naravno uopće ima.



Ono što smo mi zamijetili jest da sve prate modne diktate iz svjetskih prijestolnica pa im je omiljen komad krzneni kaput i to u svim nijansama. Neizostavne su i parke, tenisice, gležnjače, pokidani jeans,military look, karirani uzorci... Ukratko, sve što su ove sezone pod 'must have' stavili svjetski dizajneri to su Dalmatinke stavile na sebe. Je li to baš uvijek dobro, procijenite sami...