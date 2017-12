Mješavina profinjene starine i modernog rustikalnog đira: ova kućica sve je ono što zamišljate kada maštate o ugodnim blagdanima

Kada bismo zamišljali božićni dom iz bajke u suvremenom okružju, pred kapcima bi nam se vjerojatno ocrtali obrisi prostora uređenog u "modern rustic" stilu. Na tragu mješavine profinjene starine, pročišćenog "countryja" i reduciranoga glamura neoklasicizma, te uz nezaobilaznu dozu romantične nostalgije, moderni rustikalni ambijenti donose nam osvježenje i odmor od užurbane svakodnevice.



Bijeli Božić u zemlji snova iz ove blagdanske priče kreirali su vlasnici doma u West Sussexu, u Ujedinjenom Kraljevstvu, spojivši renovirane vintage elemente i one koji odišu patinom vremena s masivnim drvom i drugim prirodnim materijalima te biranom dekoracijom od zelenila i mnoštvom svijeća, ovjenčavši doživljaj neodoljivim drvcem okićenim tek osušenim kriškama naranče.



Stolarija i brodski podovi od masivnog drva u kombinaciji s porculanom u bijeloj i boji pijeska, baza su prostora koji odiše elegantnom starinom u novom ruhu. Zahvaljujući neutralnoj paleti boja, koja se u nježnim pastelnim tonovima od bijele, preko sive kreće sve do zelene u ispranoj nijansi kadulje, vješto kombinirane s prirodnom bojom drva, te pokojim crnim akcentom i prigušenim sjajem metala dekorativnih predmeta, ovaj britanski dom jednako bi se uklopio u Provansu, kao i, primjerice, na otok Hvar, gdje bi na isti suvremeni način spojio ruralni šarm sa starogradskim sentimentom.



Kontrasti za sklad



Kombinacija je to koja se najbolje očituje u otvorenom planu prizemlja katnice, kojim dominira drveni stol, okružen klasičnim vintage stolicama skandinavskog dizajna iz sredine prošlog stoljeća, te starinskom klupom koja poziva na predah. Vješto raspoređeni dekorativni detalji do izražaja dolaze uvođenjem tamnosivih prugica na ukrasnim jastucima, kojima su vlasnici uspješno razbili bljedilo blagovaoničkog okružja, dinamično povezavši prostor sa susjednom kuhinjom.



Ona je, pak, odrađena u bijeloj boji, klasičnim ruralnim izborom elemenata ravnih ploha sa zadebljanim rubovima, uz crnu radnu ploču, koja domu daje nešto moderniji, urbaniji izgled, dodatno potenciran i predimenzioniranom grafikom na crnoj podlozi, umjesto uobičajenih pločica smještenom iznad štednjaka. Da bi u središtu obiteljskog života ipak prevladao tradicionalniji dojam, vlasnici su se pobrinuli smjestivši ostakljeni ormarić od potrošenog drva iznad radne plohe, izloživši pogledima fini porculan. Motiv je to koji dodatno naglašava masivnu vitrinu u blagovaonici, ispunjenu bijelim posuđem, gdje je toplinom i teksturom neobrađenog drva, kao i predimenzioniranim keramičkim posudama u zemljanim bojama jednako uspješno pružen kontrast bjelini koja je okružuje.



Glamurozan dojam i blagdanski sjaj u svim prostorijama ovoga toplog doma postignut je refleksijom žarnih niti i plamena svijeća u mnogim zrcalima, bez kojih gotovo da nije prošao ni jedan zid. Želite li u svom domu postići sličan učinak, vodite se manirom "više je više", te posegnite za vješto izrezbarenim drvenim okvirima u raznim oblicima, među kojim prednost, poput kreativnih vlasnika ovog doma iz slatkih blagdanskih snova, dajte četvrtastim modelima blago zaobljenog i dodatno okićenog vrha.



Metalni sjaj



Upravo su takva i dva najveća zrcala idilične kuće u West Sussexu, upečatljivi masivni komadi, koji blagovaonici i spavaćoj sobi, uz dozu raskoši, daju i dodatnu dubinu. Podsjećajući na luksuz finog kristala, specifičnog za epohu čiji ugođaj budi ovaj moderan dom, zrcala prigodno osvijetljena mnoštvom malenih lampica, u osim zimi omiljenoj bijeloj boji, dom krase i u srebrnoj i zlatnoj boji, nadovezujući se na niz vintage limenih dekoracija, koje dizajnom asociraju na orijent, dajući dojam egzotike.



I metalni krevet u jednoj od spavaćih soba naslanja se na motiv kovine, koji se biranim primjercima provlači kroz cijelu priču. Dojam hladnoće na koju uobičajeno asocira ovdje je utopljen hrastovim brodskim podom te mekoćom tekstila u nježnoj boji pijeska kojim je ispunjen i okružen. Osim s lampicama u nizu, božićni je ugođaj i ovdje postignut minimalističkim prirodnim vijencem od upletenog zelenila te lanenim čarapama za darove ovješenim o podnožje kreveta, kao i elegantnim visokim staklenkama iz koji toplinu širi svjetlost svijeća.



Kontrast bijelog lima, drva i plamena ponavlja se u i romantičnoj kupaonici koja neodoljivo poziva na "wellness" opuštanje kakvog se ne bi posramila ni gospoda iz Downton Abbeyja. Samostojeća emajlirana kada, kao motiv sanjarenja, obogaćena je vintage detaljima i rascvalom kamelijom za zajamčeno opuštanje, a dojam "modern rustica" upotpunjen je košarom od šibe, velikim starinskim zrcalima i trošnim mjedenim stolićem smještenima u kupaonici, koja, zahvaljujući ogoljelim zidovima u nježnoj boji zimskog neba, lišena pločica odiše toplinom.

Protuteža u rasvjeti