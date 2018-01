Splitski rukometni bombarder: Svaku utakmicu za Hrvatsku igram kao da mi je zadnja

Prije devet godina Stipe Mandalinić gledao je Svjetsko rukometno prvenstvo u Splitu pred malim ekranima, a za desetak dana i sam će kao igrač hrvatske reprezentacije istrčati pred pune tribine u svom rodnom gradu. Tada je Stipe bio tinejdžer, igrao je na Gripama za Split i nije mogao ni zamisliti kako će se budućnost razviti.

- Ma, nisam tada o tome ni razmišljao. Ali sve se može ostvariti željom, voljom i radom. Nisam bio ni na jednoj utakmici, ali znam da je atmosfera bila čudo. Nije bilo sredstava za karte pa smo gledali na televiziji. Jedva čekam zaigrati pred svojim ljudima - rekao nam je Mandalinić po dolasku reprezentacije u Split.

Njegova obitelj i prijatelji u velikom će se broju naći na tribinama Spaladium Arene.

- Pokušavamo riješiti to s kartama što prije da se fokusiramo samo na utakmice. Da sam imao i 200 karata na raspolaganju, sve bi otišlo.

Dvadesetpetogodišnji Splićanin nedavno je potpisao ugovor života prešavši iz PPD Zagreba u njemački Füchse Berlin. Pridružio se tamo suigračima iz reprezentacije Jakovu Gojunu i Marku Kopljaru, kao i bivšem reprezentativcu Dragi Vukoviću. Napokon je dočekao toliko željeni inozemni angažman.

- Uvijek sam želio igrati u Bundesligi i san mi se ispunio. Zadnjih godinu dana u Zagrebu sam igrao na visokom nivou u kontinuitetu. Ovaj transfer godio je i Zagrebu i meni. Počinje moj novi put, ali ovaj Euro trenutno mi je najvažniji.

Motivirani ste da pokažete svom novom klubu da je napravio pravi potez?

- Ne mislim o tome, iskreno. Svaku utakmicu u reprezentaciji igram kao da je zadnja. To je ponos, neopisiv osjećaj. Ideš na glavu, bacaš se... Pogotovo sada kad igram u rodnom gradu.

Uzbuđenje raste?

- Tako je. Ne samo kod mene, već i kod ostalih igrača. Prije par mjeseci sve mi je to još izgledalo daleko, a sada je sasvim blizu. Puno se odričemo za ono što nas čeka. Treninzi su bili vrlo naporni, znali smo imati i tri treninga dnevno. Nije jednostavno, ali svi smo se podredili istom cilju na kojemu ustrajemo. Spremni smo na sve.

Javnost očekuje zlato, stvara li vam to dodatni pritisak?

- Mi smo takva nacija koja ne priznaje ništa osim zlata. Možda smo i razmazili ljude našim rezultatima, no u svakom slučaju imamo velike uspjehe s obzirom da smo mala zemlja. Teško je pričati o zlatu kada je tu još dosta reprezentacija koje ga mogu osvojiti poput Francuske, Danske, Njemačke, Španjolske, ali i Švedske koja je jako dobra... Uvijek netko novi iznenadi.

Riječ-dvije o suparnicima u skupini - Srbiji, Islandu i Švedskoj?

- To su sve odlične reprezentacije visokog rejtinga. Znamo da Srbija ima nekoliko ozlijeđenih igrača, no to ništa ne znači. Mi se pripremamo kao da su svi tu. Švedska je u više navrata pokazala koliko zna i može, Island s Palmarssonom može biti opasan... Neće biti lako, ali se nikoga ne bojimo.

Mandalinić u Berlinu svlačionicu dijeli s reprezentativcem Srbije Petrom Nenadićem.

- Šalimo se prijateljski, zna da ga čeka paklena atmosfera. Ima i par islandskih reprezentativaca. Svi se vesele doći u Hrvatsku. Tamo smo se rastali kao klupski kolege, a sad smo protivnici.

Što će biti glavni forte Hrvatske?

- Borbenost i puno trčanja. Radimo još na dosta stvari. Najvažnije je da smo složni i da djelujemo kao obitelj - zaključio je Mandalinić.