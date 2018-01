Počelo rukometno ludilo: Kauboji stigli u Split!

I dok još zbrajamo dojmove iz 2017. godine te stavljamo na papir želje i planove za godinu što je tek započela, hrvatska rukometna reprezentacija ima samo jednu želju – zlato na Europskom prvenstvu kojemu je ovoga mjeseca domaćin.

Nakon dvije faze priprema u Ivanić-Gradu „kauboji“ su u poslijepodnevnim satima stigli u Split gdje će odraditi završne pripreme uoči početka Eura 12. siječnja protiv Srbije. Reprezentativci i cjelokupni stožer predvođen izbornikom Linom Červarom smjestio se u hotel Park na Bačvicama gdje će puniti baterije i dorađivati posljednje detalje.

Dočekalo ih je tmurno i kišovito vrijeme. Prava južina. Ne baš inspirirajuće vrijeme za prvi dan završne faze priprema.

Reprezentaciju je dočekao i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara u društvu Tonija Gamulina iz Organizacijskog odbora.

- Evo, za nas je prvenstvo počelo! – kazao je splitski poteštat onog trenutka kada je ugledao autobus reprezentacije pred vratima hotela.

A iz njega su počele izlaziti naše glavne uzdanice. Duvnjak, Gojun, Alilović, Čupić, Štrlek, Kopljar, Stepančić, Mamić... Pomalo umorni od treninga i putovanja, ali zrače optimizmom i vjerom u veliki rezultat. Koliko velik, tek treba vidjeti. I druge se reprezentacije jednako kvalitetno pripremaju. Favorita za medalje ima podosta.

Na pitanje kako mu je opet biti u Splitu na velikom natjecanju nakon devet godina, Červar je rekao:

- Malo smo stariji, ali publika je još jača! Ovdje se kuje medalja. Ako s četiri boda odemo u Zagreb, bit ćemo jako blizu.

Svi pričaju samo o zlatu?

- Reći da ćemo osvojiti zlato bilo bi bahato i glupo, ali imam pravo reći da ćemo se boriti za to.

Što vas čini zadovoljnim iz dosadašnjeg dijela priprema, a što vas možda muči?

- Obrana uvijek može biti bolja, a u napadu očekujem veći doprinos vanjskih igrača s distance. Tako se mogu otvoriti visoke zone. Moramo se i više uigrati jer smo pripreme počeli s jednim dijelom ekipe pa smo naknadno priključili igrače iz Njemačke. Moramo poraditi na sinergiji.

Na čemu će još biti fokus do početka Eura?

- Nećemo toliko tjerati igrače kao zadnji put, ali ćemo puno trenirati glavu, taktiku, pristup i protivnike.

Prije devet godina muku ste mučili s ozljedom Balića, a sada s Duvnjakom?

- Nemam sreću da su svi uvijek zdravi, ali to je i motiv. Karakter se jača kad je teško. Preko bola se dolazi do rezultata. Nužna je homogenizacija tima jer jedino tako pod teškim uvjetima možemo pobijediti. Tada ni jedna planina nije previsoka.

A kad priča o temelju uspjeha, Červar ističe sljedeće:

- Obrana. Ona mora biti prava i agresivna.

Emocije su ga još malo vratile u 2009. godinu kada je Split ugostio Svjetsko prvenstvo...

- Sjećam se prve utakmice s Južnom Korejom, bilo je gusto. Ako ste primijetili, publika je zadnjih deset minuta shvatila da je pravi moment da pojačaju i pogurnu nas do pobjede. To me oduševilo. U atmosferi koju nudi Split osjećam se kao doma.

Reprezentativce je pred nadolazeće ispite ohrabrio i gradonačelnik Splita.

- Ove godine bit će još bolja atmosfera nego 2009. godine. Na naše tri utakmice bit će to pravi vulkan na splitskom poluotoku. Pričao sam sat vremena s Červarom i kolegom Gamulinom. Sve je spremno – kaže Krstulović Opara.

Što vam je rekao Červar?

- Dao mi je kvalitetne savjete za politiku i upravljanje sustavom. On je izvrstan motivator i zna upravljati opsežnim sustavima. Imam što naučiti od njega.

A što ste vi njemu poručili?

- Da bude siguran da će 12., 14. i 16. siječnja Split plamtjeti. Rekao sam izborniku da znam kako je čupavo bilo protiv Južne Koreje, a on se čudi kako to pamtim. Cilj su četiri boda, a naše suparnike očekuje puna mreža!

Postoji li strah od utakmice sa Srbijom?

- Ne. Zašto bi se išta dogodilo. Ne očekujem nikakve probleme.

A je li Spaladium Arena spremna? Gamulin nas je izvijestio:

- Ima još malo radova iznutra. Stižu nam podloga, nove mreže i golovi. Ušminkavamo detalje. Na probnoj utakmici s Crnom Gorom Arena će biti 90 posto spremna.

Nakon što su se smjestili u hotel, reprezentativci su u večernjim satima odradili prvi trening u Spaladium Areni. Prije nego što 12. siječnja otvore Euro protiv Srbije, u petak 5. siječnja također u Spaladiumu igraju generalku protiv Crne Gore.

Utakmica će imati i humanitarni karakter jer će sav prihod od prodanih ulaznica biti proslijeđen Klinici za dječju kirurgiju KBC-a Split.

Dolaskom reprezentacije Euro je, dakle, stigao u Split. Rukometno ludilo u gradu pod Marjanom počinje!