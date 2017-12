Filipović otkrio što je sve polomio japanskom borcu pa nasmijao navijače i sina

Mirko Filipović vrlo se lako obračunao s Tsuyoshijem Kohsakom te je japanskog veterana završio nakon točno minutu borbe.

Borba je mogla završiti i nešto ranije, no suci su pokušali japanskom borcu dati priliku da se vrati, no on nije pokazao niti najmanju namjeru za tako nešto pa je točno na isteku prve minute borbe došao prekid koji je Filipoviću donio pobjedu u ovoj borbi, pišu Sportske novosti.

Mirko se nakon meča u ringu zahvalio svojim navijalima i najavio kako će odraditi još dvije borbe prije nego li se oprosti od sporta u kojem je postao jedan od najvećih. Trebao bi Cro Cop odraditi svoju posljednu borbu na Silvestrovo iduće godine, a prije toga još jednu borbu kako bi se dobro pripremio.

Osim izjava u samom ringu Cro Cop se nakon borbe obratio i svojim navijačima putem Faceeboka gdje je sažeo dojmove u svlačionici.