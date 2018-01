Febbrari: Klub je sada puno organiziraniji nego prije osam godina, ogromno mi je zadovoljstvo što sam se vratio

Luigi Febbrari (66), za prijatelje Gigi, talijanski stručnjak iz Brescije, vratio se poslije osam godina u Hajduk da p(r)ovede iznova kondicijski dio zimskih priprema "bijelih".



Ostaje upamćeno njegovo djelo iz Marbelle, inovacije da se trči u kratkim sprintevima s utezima, kad se oko pojasa prikači teret, pa ga vučeš za sobom kao kakvu prikolicu; stenjali su pod njim i Ibričić i Strinić i Anas Sharbini..., ali su odvukli Hajduk i do kupa i na ljeto do plasmana u Europsku ligu.



Bila je to zima Edoarda Reje, koji je ubrzo s Febbrarijem otišao, već u veljači, te prepustio mjesto Stanku Poklepoviću te 2010. godine koji će uzeti i kup i plasman u Euroligu. Međutim, Gigijev temelj, nadasve dojam, bijahu upečatljivi!



Nedavno, nakon neumitne smjene Joana Carrilla, kad nije došao Reja, nego Željko Kopić, a razišli su se na planu kondicije s Marijom Tomljanovićem, u Poljudu su svejedno dozvali Rejina suradnika. Da ih on tjelesno pripremi.



Reja mu je rekao: "Ajde Gigi, kad već sa mnom nisu ušli u ozbiljnije razgovore, otiđi barem ti. Slobodno. Pomogni im kad te zovu..."



Obojici je, Reji i Febbrariju, Hajduk predivna uspomena, a Gigi je od onih koji ionako ljeti obavezno dolazi na našu obalu. Sam je priznao da za Hajduk gaji posebnu simpatiju, pravu ljubav.



E da bi najprije vidio kako će se snaći u novoj konstelaciji snaga odabrao je ugovor do – veljače, da ne bude teret. No, kako stvari idu u Antalyji, zadovoljstvo je već obostrano.



Gigi je angažiran u Hajduku kao koordinator kondicijskih trenera. Provjereni znalac koji se, tijekom karijere brinuo da u formi budu igrači Lazija, Rome, Napolija i Atalante, a ranije još i Brescije, Leccea, Padove...



- Povratak u Hajduk mi je ogromno zadovoljstvo. Vratio sam se rado, s velikom nostalgijom. Prije osam godina povezao sam se i s klubom i gradom tako da sam u međuvremenu često svraćao privatno i u Split i u Poljud – otkrio nam je.



Došao je gledati meč s Evertonom kad nije ni sanjao da će ga iz Poljuda uskoro dozvati službeno, u stožer, u pomoć. Evo ga u Antalyji, što kaže:



- Sada je klub puno organiziraniji nego kad sam prvi put bio. U svakom segmentu funkcioniranja vidi se velik napredak.



Zatekao je i novi tim kondicijskih trenera, njegovi prvi suradnici su Jakov Previšić i Ivo Katušić.



- Jako su sposobni, dostupni i odvažni. Mladi su, odgovorni i odlično surađujemo.



Priča kako se, odnosno što se radi:



- Nekad bih ja radio kondicijske treninge s igračima, ali danas je drugačije, naprednije. S trenerom Željkom Kopićem imamo redovne konzultacije na kojima me on informira što planira raditi, a na temelju toga ja slažem svoj dio treninga.



I malo stručnih opaski:



- Naglasak je na funkcionalnim vježbama. Tražim pokrete koje igrači moraju izvoditi s velikom koncentracijom, a vrlo su slični pokretima koji se događaju na utakmicama. Postižemo jednak kondicijski rezultat kao i s klasičnim vježbama, ali s puno više opće koristi za igrače.