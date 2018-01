Za velike stvari treba više od prosječnog Memolle: potraga za lijevim bekom i dalje je bitna stavka u bilješkama sportskog direktora

Lijevi branič kao glavna boljka “bijelih”. Da nisu (olako) pustili Antu Vrljička prošlog ljeta u Slaven Belupo, zacijelo sad problema na lijevom beku Hajduka ne bi bilo. Barem ne toliko. Mladi reprezentativac, Hajdukovo dite, bio bi čvrsto u domaćem sedlu. Uz lijevu aut-crtu.

Intriga je što je Vrljička, prije šest mjeseci u Slaven Belupu objeručke prigrlio, tražio ga i uzeo - današnji trener Hajduka Željko Kopić! I o njemu uvijek govorio sve najljepše.

Pa da ne kažete da život piše romane? I kako sad tražiti da se Vrljičak, primjerice, vrati iz Koprivnice u Hajduk?!?

Ljetos je bilo kako je bilo, Hajduk je i tada tragao za lijevim bekom, kao što ga traži i danas. Na tržištu ga ljetos nije bilo...

Odnosno, priča kaže da se Hajduk mogao hitnuti određenim iznosom u potrazi za braničem s lijeve strane, ali naprosto tržište nije nudilo srednju klasu.

Bili su to većinom preskupi bekovi, a alternacija je bila pokrpati se s nekim kao što su to uradili dovodeći Fomitschowa.

Kad je došao Fomitschow (a Josip Kvesić otpušten jer nije zadovoljio), ubrzo je postalo jasno da je - Hysen Memolla cementirao svoju poziciju.

Memolla će primjerice u Danskoj, u Brondbyju odigrati valjda svoju životnu partiju, svih je ugodno iznenadio, ali tijekom cijele jeseni, ipak nije pobjegao daleko od sebe. Ukupno je bio prosječan.

Tako da je potraga za lijevim bekom i dalje bitna stavka u bilješkama sportskog direktora “bijelih”.

Dapače, da sve bude još gore, sad je Memolla ozlijeđen na način da nije ni otišao u Tursku, na pripreme. Ni ne znamo kad će, hoće li.

Dakle, dvostruka nevolja. Evo kako to izgleda na poziciji lijevog beka:

1. Memolla: Standardan, a nedovoljno dobar, pouzdan, ima ozljedu trbušnog zida što je vrlo neugodna stvar i njegov izostanak može potrajati. Kopić je rekao kako vuče probleme otprije. A do odlaska u Tursku nije ih ni riješio. Očekuje se preciznija procjena liječničkog tima.

2. Fomitschow: Da opet spomenemo kako je u Šibeniku zabio pobjednički gol u kupu, što je dragocjeno, to je kup što ga Hajduk smjera osvojiti. Međutim, njegova pozicija nije čvrsta i ne predstavlja oslonac ambicijama “bijelih”.

3. Juranović: U drž - nedaj pretumbacijama Kopić ga je premjestio na lijevog beka, nema Memolle, a ni Fomitschow se nešto ne osjeća dobro, tako je bilo protiv Varteksa. Pa se Jopa preselio na lijevu stranu. Može pomoći, ali nije to to.

4. Bradarić: Mali Domagoj je, kažu nam, projekt kluba i na pripremama je u Antalyji. Ipak je iluzorno od njega očekivati, barem tako mislimo, da već ovog proljeća upiše znatnu minutažu.

5. osoba XY: Netko s tržišta svakako. Hajduk je u obnovu kadru krenuo preko Mađara Gyurcsa, a on je krilni napadač. Treba bek. Lijevi bek. Ma dobro bi došao i desni, ali lijevi je prioritet.

Glasine nude kombinaciju s Rumunjom, Steliano Filip, već smo pisali u pregovorima je s Hajdukom, kako otkriva Gazeta Sporturilor. Ako ga procjenjuju na odštetu od cca 400.000 eura onda znači da vrijedi, bolje i to nego da dođe bez odštete, a kad nastupi vidite da to nije to.

Filip ima 23 godine, sedam nastupa za reprezentaciju Rumunjske. U Dinamu je primao cca 120.000 eura godišnje.