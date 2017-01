Rijeka odbila ponudu iz snova, Hajduk ostao bez milijunske naknade!

Kinezi zadnjih dana kao da baš nemaju sreće s hrvatskim nogometašima. Nakon što se već tjednima vuče sapunica oko potencijalnog transfera Nikole Kalinića iz Fiorentine u redove prvoligaša Tianjin Quanjian čini se da ni drugoligaš Beijing Enterprises neće (iz prve) uspjeti angažirati drugog bivšeg igrača Hajduka Franka Andrijaševića.

Beijing Enterprises ponudio je navodno pet milijuna eura Rijeci za bivšeg veznjaka Hajduka, plus dva milijuna godišnje nogometašu, ali su Andrijašević i klub s Rujevice tu ponudu odbili.

Andrijašević je pogotkom u ogledu protiv Čilea na "China kupu" skrenuo na sebe pažnju kineske nogometne javnosti i odmah su se javili iz Beijing Enterprisesa, no iz Rijeke su istaknuli kako će transfer Mateja Mitrovića u Bešiktaš biti zadnji izlazni u aktualnom prijelaznom roku.

- Istina je da je jedan kineski klub poslao ponudu za Franka Andrijaševića. Ponuda je odmah odbijena, želja kluba i igrača jest da Andrijašević ostane do ljeta u klubu – kazao je zamjenik sportskog direktora Rijeke Ivan Mance.

Andrijašević će po svemu opet i danas biti u izlogu, u ogledu za treće mjesto "China Cupa" između reprezentacija Hrvatske i domaćina Kine koju vodi Marcelo Lippi (sutra 8.35 sati po hrvatskom vremenu). Tko zna, možda mu nakon tog susreta cijena još i naraste, kao i drugim hrvatskim nogometašima. Selekcija izbornika Ante Čačića koju ne čine niti najbolji igrači HNL-a, a naziva se ipak reprezentacijom Hrvatske, daleko je od prave reprezentacije. No, kada su već u vrhu hrvatskog nogometa krenuli u osvajanje Daleko-istočnog tržišta, otvara se prilika i za hrvatske klubove da u trenutno najrasipnije klubove svijeta plasiraju svoje igrače.

Da je Rijeka prodala Andrijaševića u redove drugoligaša Beijing Enterprisesa zaradili bi deset puta više nego što je ljetos "pizao" dolazak veznjaka iz zagrebačkog Dinama. Naime, Dinamo je želio stopera Marka Leškovića, Rijeka je tražila dva milijuna za igrača, pa je Dinamo nudio milijun i pol i jednog igrača...

Na koncu su se našli na milijun i pol eura odštete za Leškovića plus Andrijašević. No, znao je jako dobro trener Matjaž Kek koga će tražiti iz Dinamove svlačionice. A prije dvije i pol godine Andrijašević je iz Hajduka prešao u Dinamo u transferu navodno teškom oko 700 tisuća eura, nešto više od pet milijuna kuna. Sada je Rijeka za ove sezone najboljeg igrača HNL-a hladno odbila toliki iznos u - eurima.

A Hajduk je ostao bez oko 250 tisuća eura. Rijekina i Andrijaševićeva odbijenica Kinezima uskratit će Hajduku iznos od oko četvrt milijuna eura koliko bi klubu s Poljuda pripalo u sklopu "fonda solidarnosti".

Naime, da je Rijeka prihvatila ponudu Beijing Enterprisea za transfer Andrijaševića u iznosu od navodno pet milijuna eura, splitskom klubu bi pripalo pet posto od ukupnog transfera na ime "fonda solidarnosti" jer je Andrijašević do 23. godine (i odlaska u Dinamo) bio član Hajduka.

Za svaku sezonu u kojoj igrač proslavi rođendan od 12. do 15. godine života po tome tadašnjem klubu pripada po 0,25 posto od ukupnog transfera, a za one sezone od 16. do 23. rođendana po 0,5 posto.