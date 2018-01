Nogometaš i pjevačica svijaju ljubavno gnijezdo: Ćorluka gradi vilu od 500 kvadrata u susjedstvu bivšeg premijera Sanadera

Hrvatski nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka gradi obiteljsku kuću u Zagrebu, u Kozarčevoj ulici, samo 200-tinjak metara od kuće bivšega hrvatskog premijera i optuženika u različitim aferama Ive Sanadera, piše Jutarnji.



Prema javno dostupnim informacijama, Ćorluka, koji je već pet godina u vezi s pjevačicom Frankom Batelić, zahtjev za građevinsku dozvolu od Grada Zagreba zatražio je još u studenome prošle godine, a prema informacijama Jutarnjeg lista, novi dom toga braniča Lokomotiva iz Moskve trebali bi projektirati zagrebački arhitekti Tomislav Ćurković i Zoran Zidarić iz arhitektonskog studija Dva arhitekta.



Garaža za tri auta



Parcela koju je kupio Ćorluka prostire se na oko 1500 četvornih metara, a trenutno se na tom zemljištu ruši postojeći objekt. Prema našim informacijama, Ćurković i Zidarić bi trebali isprojektirati novi dom hrvatskog reprezentativca na tri etaže, a ukupna površina objekta bila bi oko petstotinjak kvadratnih metara.







Vila bi trebala imati podrum, prizemlje i prvi kat te podzemnu garažu za tri automobila i tri vanjska parkirališna mjesta.



Inače, arhitekti Tomislav Ćurković i Zoran Zidarić najpoznatiji su upravo po stambenoj arhitekturi, tj. obiteljskim kućama, za što su više puta dobili nagrade kolega, Udruženja hrvatskih arhitetaka.



Njihov vjerojatno u široj javnosti najpoznatiji projekt je obiteljsko imanje u Bijači u Hercegovini, koji su napravili za nekadašnjeg reprezentativca Marija Stanića. Autori su i niza urbanih vila u Babonićevoj, u kojima su stanove kupili Luka Modrić, Tomislav Butina, Robert Kovač, Davor Bruketa, Andrija Hebrang...



U Zagrebu su gradili kuću na Perjavici, urbanu vilu u Istarskoj, vilu na Pantovčaku, kuću na Tuškancu. Grade i na moru, među najpoznatijim su kućama one u Njivicama i u Rovinju, a radili su i interijere za restorane Mano ili Les Ponts.







Nema tereta na objektu



Prema zemljišnim knjigama, Ćorluka je vlasnik toga vrlo atraktivnog zemljišta u centru Zagreba postao u studenome 2014. Kupio ju je od jednog poduzetnika iz Našica, a prema gruntovnici, na samom objektu nema tereta pa se nagađa da je Ćorluka kupio u gotovini.



To, naravno, ne čudi, jer Ćorluka u Lokomotivu, prema pisanju hrvatskih medija, zarađuje 4,2 milijuna eura godišnje. Ugovor s tim moskovskim klubom traje mu do ljeta 2020. godine.



Osim novog doma u Kozarčevoj, Ćorluka u vlasništvu ima i stan od stotinjak kvadrata u VMD-ovim zgradama na zagrebačkoj Radničkoj cesti.