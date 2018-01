Lujo Kunčević demantirao tračeve o prekidu, a evo kako je objasnio atraktivnu pratilju na nedavnoj premijeri

Kuloari nisu uvijek u pravu, a dokazuje to primjer mladog glumca Luje Kunčevićakoji je ekskluzivno za magazin Story demantirao tračeve.



Pukla ljubav? Prezgodni glumac i bivša Miss Universe Hrvatske već se neko vrijeme ne pojavljuju zajedno u javnosti



U četvrtak se proširila vijest da su 27-godišnja zvijezda TV serije 'Zlatni dvori' i bivša misica Ivana Mišuraprekinuli nakon otprilike godinu i pol dana veze. Tračevima je kumovala činjenica što se na premijeri filma ‘Osmi povjerenik’ pojavio u društvu glumice Ivone Kundert, kao i to da ne objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama, iše Jutarnji list.



No, istina je nešto drugo. ‘Ivana i ja smo u vezi sretni više nego ikad. Ivona Kundert je moja draga kolegica i glumica s kojom sam mnogo surađivao. Imala je karte za premijeru filma koji smo pogledali kao prijatelji. Ivona i ja se poznajemo sto godina i nagađanja da smo par nemaju nikakve veze s istinom’, rekao je Lujo za Story.hr.



Vijest je doista bila iznenađujuća jer je par prošlog ljeta uselio u zajednički dom, a ljeto su proveli napola radno, napola uživajući, oboje zadovoljni.



Još na početku veze je Kunčević otkrio da su ga na Ivani prvenstveno osvojile njezine plave oči: ‘Na to sam odmah ‘pao’. Svidjela mi se, pa sam je pozvao na kavu. Na toj prvoj kavi smo proveli nekoliko sati, otvorili smo puno tema i jednostavno smo se našli. I tako je sve krenulo.’



I Ivana je o njemu imala samo lijepe riječi: ‘Duhovit je, umjetnička duša, spontan i to me odmah osvojilo, a fizički izgled nije u pitanju. Lijepo nam je i mislim da bismo mogli trajati.’