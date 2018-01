Legendarni splitski chef otkriva: Tito je najviše uživao u lubinu lešo, ali prije jela bi ribu pregledao njegov osobni liječnik i to kanoćalom

U današnje vrijeme sve je više 'fensi' biti 'chef', slastičar, kuhar i slično; nekada su se, međutim, tek malobrojni zanatlije mogli smatrati 'konditorima' ili 'pašticerima'. Dijelom zato što nije bilo kulinarskih showova, tečajeva niti recepata na internetu, nego se zanat pekao striktno školski, 'po JUS-u', a recepti ispisani na papiru zlata su vrijedili i čuvali su se kao obveznice Jugobanke.

Jedan od onih koji su se mirne duše mogli smatrati slastičarskim zvijezdama bivše Jugoslavije je šjor Miljenko Jelaska iz Splita. Dugogodišnji šef slastičarnice nekadašnjeg hotela "Marjan" i pašticer stare škole, štoviše, može se pohvaliti da se njegovim kolačima sladio maršal Tito osobno!

- Mogu vam reći da je to bio jedan izuzetno jednostavan i ljubazan čovjek – odmah je napomenuo šjor Miljenko, s kojim smo porazgovarali u njegovu stanu na Mertojaku. Onome kojega je – kao i mnogi drugi radnici iz 'doba mraka' – dobio od svojega hotelskog poduzeća u kojemu je stekao i penziju nakon trideset i pet godina sretnog rada.

- Čujte, radilo se puno, a plaća nije bila osobito visoka, ali nikad nije kasnila. Dakako, dobivali smo i K-15, bilo je i viškova, tako da se sve u svemu pristojno živjelo. A radilo se bez pitanja koliko god je trebalo. Znao sam provesti cijeli dan na poslu za važne praznike: 29 novembar, Dan mladosti, Prvi maja, Dan mornarice, Novu godinu. Tada nitko nije pitao kad ćemo kući. Nije mi bila obaveza, ali iz čistoga gušta sam uz redovni slastičarski posao svakodnevno za hotelske goste mijesio i desetak štruca 'milchbrota' ili 'mliječnog kruha', i to je bio moj specijalitet. Gostiju bi u 'Marjana' bilo četiristotinjak, nekad izvan sezone manje. Ostavio sam bivšem poduzeću stotine prekovremenih neplaćenih sati i nimalo ne žalim jer sam guštao raditi krempite, princess-krafne, pite, torte, rolate, čak i sirnice, mada se Uskrs nije javno slavilo, palačinke nekad uživo ispred gostiju, i tako.

Pravi sastojci

- Moji su sladoledi bili fantazija, sve s pravim sastojcima, mlijekom, maslacem, voćem, čokoladom, atroke danas, od praška i s falšim aromama. Osjećao sam se kao šef filharmonije; moj instrument je bila pjenjača, kalup za torte. Uvijek je bilo posla za naš mali marljivi tim. A radilo se po cijele dane i kad bi iznenada i najčešće u tajnosti, bez pompe, stigao Josip Broz Tito. Tada bismo iz hotela 'Marjan' automobilom ekonomata pomoćni kuhar (Tito je dovodio osobnog kuhara ili čak dvojicu iz Beograda) i ja kao pašticer bili prebačeni u Vilu Dalmaciju i tamo proveli ako je bilo potrebno i nekoliko dana. Tijekom boravka u vili bilo je uputno nikoga iz familije ne nazivati kući na telefon. Mjere osiguranja bile su izuzetne. No, moja supruga Kata, inače kuharica, bila je navikla na moje bezbrojne prekovremene sate rada i nikad mi nije prigovarala, čak ni kad bi me u jesen digli s odmora da dođem raditi. Znate, ljeti nismo mogli ići na godišnji zbog puno gostiju u hotelu – pojašnjava nam stari slastičar i nastavlja:

- Ali nikad mi nije teško padalo puno raditi jer sam volio svoj posao. Uvijek sam dolazio sat vremena ranije i obavio sve potrebne pripreme, tako da nekoliko mojih radnica lakše podnese dnevne obveze. Samo sam jednom u životu zakasnio na posao, i to zato što se pomaknuo sat, a ja sam ga zaboravio korigirati – iskreno će šjor Miljenko, danas u dobi od 76 godina.

Kad je maršala krijepio svojim finim slasticama, tih kasnih šezdesetih i sedamdesetih godina u Vili Dalmaciji, Jelaska je bio mlad čovjek na pragu tridesete, a maršal krepak sedamdesetogodišnjak. No, unatoč kraljevskom tretmanu koji je uživao kao deklarirani bonvivan među socijalističkim državnicima, Josip Broz imao je nešto povišen šećer i nije smio pretjerivati sa, šjor Miljenko bi rekao, 'slakim'.

Iskusnom pašticeru, koji je zanat izučio pod paskom mentora Tita Kirigina nakon škole u 'Natka Nodila', uz danonoćno stažiranje u Gradskoj kavani hotela 'Central' na Pjaci, nije bio nikakav problem osmisliti lagane deserte za najvažnijeg čovjeka bivše federacije, predsjednika SFRJ.

- Zanat sam učio kod Kirigina, sjajnog čovjeka koji je skupa s nama naučnicima u kužini provodio po dvanaest sati dnevno. To je bio privilegij; kao da mladom kiparu dozvolite da uči kod Michelangela – uspoređuje šjor Miljenko dvije istovjetne veličine u svojem zemaljskom poslanju.

Hotel 'Marjan'

- Već sam imao dosta iskustva jer sam nakon školovanja i šegrtovanja radio u hotelskim gigantima u Makarskoj, da bih bio pozvan na rad u dragulj hotelske industrije socijalističke Jugoslavije, hotel 'Marjan' u Splitu kao 'cvitu Mediterana'. To je bio veliki kompliment, pogotovo u svjetlu činjenice da nisam bio nikad član Partije. Nisam se htio vezivati ni za kakvu knjižicu – kazuje naš sugovornik, kojemu je laskala činjenica da je zbog svoje stručnosti spravljao deserte u Vili Dalmaciji za najveće državnike svijeta: Nasera, Gadafija, Selasija, Papandreua, Indiru Gandi, Rezu Pahlavija i druge. Mnogih se detalja iz tog vremena šjor Miljenko dobro sjeća:

- Josip Broz je bio vrijedan čovjek. Ustajao je u pet ujutro i lijegao oko pola noći, a po cijeli dan je radio u svom kabinetu. Osobito je uživao razgovarati s Mošom Pijadom; on mu je bio veliki prijatelj. Iza ručka bi uvijek išao prošetati u pratnji nekog tjelesnog čuvara. Volio je pojesti čak i vojnički fažol, ali iza njega je uvijek hodao doktor koji bi ga brzo 'fermao'. Najviše je uživao u lubinu lešo. Prije nego što bi konzumirao ribu, Titov osobni liječnik bi joj pregledao oko kao da je dragi kamen, onim kanoćalom, da bi se uvjerio u svježinu. Ništa se nije prepuštalo slučajnosti – napominje šjor Miljenko, koji je slastice za važne goste osmišljavao prema jelovniku.

- Iako je vjera u socijalizmu bila tabu-tema, ipak se pazilo da državnika iz islamske zemlje ne uvrijedimo svinjetinom na tanjuru. Tako sam ja i deserte prilagođavao prethodnim sljedovima, pazeći da oni za Tita ne budu teški. Recimo, nakon janjetine kao masnog jela uvijek je išla neka lagana parfe-krema u čaši i slično. Tito nije baš volio rožatu, ali je uvijek rado pojeo jednostavnu princess-krafnu. Osobito je uživao u voćnim salatama i voćnim tortama. Za njega i važnu svitu radio sam ih sa smanjenim udjelom šećera, od najboljega voća. Svu aparaturu za pripremu imao sam u odlično opremljenoj kuhinji Vile Dalmacije. Tamo je bilo divota raditi – zaneseno se prisjetio stari pašticer, čije je kreacije rado konzumirala i Jovanka Broz.

- Ona je također bila pristojna i umjerena kao i Tito. U Vili Dalmaciji tijekom njihova boravka nikad nije bilo pretjerivanja niti prejedanja – Jelaska će.

Naš sugovornik, jedan od najboljih slastičara bivše Jugoslavije, u glavi još uvijek ima na stotine recepata za klasične slastice koje zapravo čine osnovu zanata i danas. Ipak, nije stručnjak baš za sve...

- Da budem iskren, orijentalni kolači mi nisu uža specijalnost, mada sam radio neke varijacije na baklavu i tufahije (jabuke u šlafroku). No, obožavam ih jesti i dandanas: urmašice, tulumbe, kadaif. Uvijek sam, svakodnevno, uživao u kolačima i slatkišima i nikad nisam imao ni povišen šećer ni kolesterol. Kirurški precizno znam prepoznati loš marcipan s premalo bajama, često i neočišćenih, a s previše cukra. Danas se o tome malo vodi računa. Doduše, ima puno više materijala, nevjerojatnih ukrasa i tih ludosti. U moje vrijeme menažerija od marcipana, pokoja ružica na torti i krokant bili su sve. Ali zato je higijena bila nevjerojatna. Imali smo kontrole svaki čas. Realno govoreći, da smo slučajno bilo čime Tita, Kiru Gligorova, Koču Popovića ili Eduarda Kardelja 'infetali', vjerojatno bismo gulili na Golom otoku – s osmijehom je zaključio šjor Miljenko Jelaska, legenda splitskog slastičarstva.