Donosimo listu svari koje svakodnevno koristimo, ali bi uskoro mogle nestati: neće biti ključeva, punjača za mobitele i muškarcima omiljene stvarčice kojom izluđuju ukućane

Nakon što je Nizozemska ovoga tjedna donijela vijest o potpunom ukidanju tiskanih telefonskih imenika, stručnjaci su se dali na posao i objavili listu stvari koje su tako reći do jučer bile u svakodnevnoj uporabi, a uskoro bi mogle nestati.



Nova vremena donose nove običaje, pa će se i svijet u kojem živimo sve radikalnije mijenjati. Evo što nas u prvoj rundi promjena očekuje.



Kroz iduće desetljeće, predviđaju stručnjaci, više neće biti klasičnih brava, lokota, ni ključeva... Pogađate, sve će se otključavati karticama, od stanova, preko ureda do automobila...



Zahvaljujući kvalitetnoj bižuteriji, ženama to možda neće teško pasti, no druga stvar na popisu je zlato! Ovaj plemeniti žuti metal polako, ali sigurno nestaje s našeg planeta. Opada i štednja u zlatu, a očekuje se da će pasti još 15 do 20 posto u iduća dva desetljeća.



Treća stvar na listi čovječanstvu bi mogla teško pasti, a u filmovima se već neko vrijeme predviđa. Čini se kako više neće biti ručnih potpisa, čak ni elektroničkih, umjesto toga identifikacija i ovjera će se provoditi otiskom prsta, identifikacijom očiju i glasovnom identifikacijom.



Navodno, više neće biti ni gužvi u prometu što bi nam moglo dobro koristiti, a potpuno ukidanje prometnog kaosa dogodit će se kada upravljanje automobilima postane potpuno automatizirano i senzorski upravljano.



Lakše bi trebalo biti i dijabetičarima jer znanstvenici bi trebali pronaći zamjenu za šećer, a dijabetičari će imati mogućnost ugraditi revolucionarne ćelije u gušteraču i tako pobijediti bolest.



Jasno je kako u prošlost odlaze i punjači za mobitel jer na scenu na velika vrata već dolaze bluetooth i ostala beskontaktna povezivanja.



U idućih pedeset godina moguće je da će plaćanje fizičkim novcem potpuno nestati, budućnost su kriptovalute i internetsko bankarstvo.



Neće više biti ni zaposlenika u objektima brze prehrane, zamijenit će ih touch-screenovi za naručivanje hrane, a hranu bi mogli donositi roboti.



Bye-bye reći ćemo i daljinskim upravljačima, pametni telefoni i zvučne naredbe učinit će svoje.