Riječki novinar i jedno od omiljenih lica na HRT-u, Ranko Stojanac, napušta matičnu kuću nakon punih 25 godina koje je odradio tamo, prenosi večernji.hr.



Novi list objavio je konačnu odluku ovoga reportera, koji je više nego jasno dao do znanja da se radi o privatnim razlozima na koje nitko od šefova nije imao prigovora.



"Moram naglasiti da su šefovi bili više nego korektni, nikakvih problema kod odlaska nisam imao", priznao je Stojanac iskreno.



Ipak, neka su se pitanja povukla. Bili tračevi ili ne, nagađa se da je odluka poduprta odlukom 'vladajućih' kojom njegov prilog nije dospio u Dnevnik, a priča se i da ga je otjeralo, što je Stojanac nazvao tračevima.



"Pa recimo da se dugo to u meni kuhalo. Shvatio sam da me oni koji odlučuju nemaju više u svojim planovima i jednostavno sam prelomio. Nije bilo lako, 25 godina sam u ovoj kući, otac mi je poginuo u Domovinskom ratu na zadatku u Gospiću kao šef tehnike HRT Centra Rijeka. Bila mi je HRT više od firme, zvao sam je Televizija" - rekao je Stojanac.



Zanimljivo je ipak u cijeloj priči to što se Stojanac s HRT-a odlučio otići u jeku afere oko suludo visokih otpremnina koje firma daje zaposlenicima.



"Pravo na otpremninu od 100.000 do najviše 160.000 kuna (ovisno o godinama staža kod poslodavca) ostvaruju zaposlenici čiji minimalni iznos staža kod poslodavca mora biti najmanje pet godina", piše Poslovni dnevnik.



Što je kumovalo odlasku omiljenoga novinara, otpremnina ili opći osjećaj nezadovoljstva zbog nedospijevanja njegovoga priloga u Dnevnik, ali činjenica je da Stojanac odlazi u 'naponu snage', kako je prenio Novi list. Možda se radi i o spletu okolnosti, no odluka je konačna.