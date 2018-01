Umirovljenice preko društvenih mreža traže srodnu dušu i drugu penziju da lakše izguraju starost, a 'Glas koncila' ima drugačiji pristup...

"Svi koji bi se ženili kao i sve koje bi se udale neka se prijave u ovu grupu."



Tim je jednostavnim riječima opisan smisao grupe "Ženidba-udaja" na Facebooku, čiji je administrator izvjesni DJ Haskin. S obzirom da nam se, neumitno kao i zadnjih dvadesetak godina, bliži novokomponirano Valentinovo, možda je samcima pristup nekoj od sličnih stranica posljednji vlak da ga ne dočekaju sami. Oni dovoljno učinkoviti možda se do 14. veljače uspiju i vjenčati...



Šalu na stranu i ruku na srce, bilo je pitanje trenutka kad će početi nicati slične stranice na društvenim mrežama, kojima i jest primarni cilj virtualnom podrškom zbližiti ljude, pa i u svrhu zasnivanja bračne zajednice. Međutim, ovako deklarirana grupa u startu je jak filter, koji u svoje redove (čitaj: u članstvo grupe) ne bi trebao pripustiti avanturiste ili "seksolovce u plitkom", kakvima "Fejs" vrvi. Budimo realni, treba pomalo imati i petlju pa se oglasiti u sličnoj grupi i time riskirati etiketu "očajne udavače" ili "wannabe-mladoženje", dakle u startu čestitke na hrabrosti!



Ženidba-udaja



Doduše, grupa "Ženidba-udaja" (koja nas je benevolentno pripustila u članstvo nakon nekoliko dana čekanja) formirana je više zbog muškaraca negoli žena. Iz samog je naziva i kratkog opisa to očito, a članovi su samci i samice s područja cijele bivše Jugoslavije i svih su (punoljetnih) generacija. Nažalost, "admin" ne vodi previše računa o ozbiljnosti, pa uz dirljive fotografije umirovljenica iz Pančeva koje traže srodnu dušu i drugu penziju da lakše izguraju starost, na stranici ima i ruganja, dekoltea, glupih viceva...



Slične stranice na kojima se može pokušati pronaći ljubav života su i još i (regionalno determinirane) "Udaja-ženidba-spajanje ljubavnih veza Švedska" i "Udaja i ženidba Osječko-baranjska" (vjerojatno županija, nap.a.), no s manjim odazivom.

S druge strane, još uvijek postoji i starinski načini posrednog upoznavanja, preko – papirnatih oglasa.



Taj arhaični pristup njeguje, primjerice, katolički tjednik Glas koncila, i to u papirnatom izdanju u sklopu rubrike "Traže poznanstvo". Od ljubazne tajnice redakcije doznajemo da su oglasi šifrirani, te da redakcija za sada iste ne prenosi na online-izdanje tjednika.