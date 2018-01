Pazite gdje rezervirate smještaj za skijanje: obitelj iz Dugopolja su na Vlašiću htjeli preveslati, devetero Rogošića skoro izvisilo i izgubilo sav novac

Jedna obitelj iz Dugopolja je spremila skije, sanjke, stavili su zimske gume i spremili se put planine Vlašić u srednjoj Bosni. Rezervirali su smještaj preko Booking.com-a, dobili su i potvrdu rezervacije, i mogli su konačno krenuti na dugo pripremani put. Booking.com im je posalo mail s brojem telefona vlasnika vikendice u gradu Šišava, uz napomenu da se dogovore s domaćinom gdje pokupiti ključeve.



- U potvrdi rezervacije piše "vaša je rezervacija u objektu je potvrđena". I onda smo nazvali, a čovjek je rekao da ne dolazimo. Molim?! Zamislite, a nas devet već u autima, spremno za put. A zašto da ne dolazimo? Jer je već nekom drugom iznajmio već iznajmljenu kuću! I to, pretpostavljamo po sigurno većoj cijeni, a mi smo izvisili. Ali to se tako ljudi moji ne radi. Poslao sam odmah Bookingu pritužbu jer je to ugledna i velika firma, a ovi nas ovako preveslaju. Kad sam vlasnike suočio s ovim pokušali su se izvući govoreći da im je sustav pao, da nisu mogli ažurirati i da je neka greška. Ma nema greške jer je Booking savršen sustav, već sam preko njih rezervirao u cijeloj Europi.



Pretpostavljamo da su nekom iznajmili za veću cijenu i nisu htjeli plaćati proviziju Bookingu jer hoće sve na crno. Ali zamislite, mi smo se već spakirali, uzeli smo godišnji, trebali smo krenuti u petak ujutro, ali pošto nismo imali smještaja ostali smo doma. Odmah smo se dali u novu potragu i našli smo drugu kuću puno dalje od skijališta, pa smo ipak krenuli da nam ne propadne dugo planirani put - kažu nam u dugopoljskoj obitelji Rogošić.





- I još mi je vlasnik kuće - ili osoba koja ju iznajmljuje - nakon što sam ga zvao rekao da poništim narudžbu. Ali nije bilo mogućnosti otkazivanja pošto smo rezervirali najmanju cijenu. Da sam sam ga poslušao i stisnuo otkazivanje rezervacije cijeli iznos bi mi Booking skinuo s kartice. To sam rekao i vlasniku, a on mi je ponavaljao 'nema veze, nema veze samo ti otkaži', da se on već susretao s takvim slučajevima - navode nam u toj obitelji.