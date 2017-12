U Novu godinu bez WhatsAppa? Omiljena aplikacija donosi velike promjene, a neki se korisnici njome više neće moći služiti

Neki korisnici WhatsAppa mogli bi se nakon 1. 1. 2018. neugodno iznenaditi. Omiljena aplikacija uvodi promjene, a one definitivno mnoge neće obradovati.



Tako bi se nekima moglo dogoditi da pokušaju čestitati bližnjima Novu godinu koristeći, kao i dosad, ovu nevjerojatno popularnu aplikaciju, ali njihova poruka nikada neće biti isporučena.



Zašto?



Tvorci aplikacije odlučili su nekima ukinuti privilegije i poručiti, ukratko, da si nabave novi mobitel.



Nakon 1.1. naime, ukinut će se podrška svim korisnicima 'zastarjelih' pametnih telefona. Tako se WhatsAppom više neće moći služiti korisnici Blackberryja OS, Blackberryja 10, Windows Phonea 7, Nokije S40, Nokije Symbian S60, Androida 2.1, Androida 2.2, iPhonea 3GS i iOS 6, prenosi portal Indy100.



A evo kako svoju odluku objašnjavaju nadležni:



"Kada smo pokrenuli WhatsApp 2009. korištenje mobitela bitno se razlikovalo od današnjega. Gotovo 70% pametnih telefona koji su u to vrijeme bili prodani bili su BlackBerryji i Nokije. Kada imamo u perspektivi sljedećih sedam godina, želimo se usredotočiti na one mobilne platforme koje koristi velika većina ljudi."



Androidi koji operiraju po sistemu 2.3.7 ili starijemu neće više moći 'updateati' svoje aplikacije od 1.2.2020., tako da mogu još malo 'uživati', za razliku od gore navedenih nesretnika.



Iako su iz uprave potvrdili kako je ovo bio 'težak korak', dodaju kako su se morali odlučiti poduzeti ga.



"Iako su ovi uređaji važan dio naše prošlosti, oni nažalost ne nude ništa novo, nikakve nove mogućnosti koje su nam potrebne kako bismo razvijali naše postavke u budućnosti."