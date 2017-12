Da je riskirao, otišao bi kući s pola milijuna: natjecatelj 'Šifre' točno je poredao glumce iz 'Velog mista', ali osvojio je puno manji iznos

U večerašnjemu izdanju popularnoga HRT-ova kviza Šifra natjecatelj Zvonimir Matić, ponudivši točne odgovore na svih petnaest postavljenih pitanja, uspio je doći u priliku odgovarati i na posljednje pitanje, vrijedno pola milijuna kuna.



Zvonimir Matić peti je natjecatelj u 'Šifri' koji je uspio doći do posljednjega pitanja, ali i prvi koji je na njega ponudio točan odgovor. U tome je zadatku trebalo poredati četiri glumca iz prvoga nastavka televizijske serije 'Velo misto' po redu pojavljivanja.



Zvonimirova šifra 2143 bila je točna, no Zvonimir u taj odgovor nije bio potpuno siguran, pa je odustao i otišao kući sa 125 000 kuna. Dotada je gotovo suvereno prošao sve prepreke, snalazeći se izvrsno u najširemu rasponu tema: od pitanja o 'Trainspottingu' i izračunavanja postotaka u prvome krugu, preko pitanja o Troji i Prijamovu blagu te Mljetskim jezerima u drugome krugu, sve do pitanja o članicama Europske unije i Isusovim apostolima u trećemu krugu igre.



„Iako izreka kaže da mudrost počinje sa sumnjom, ipak ne sumnjamo da će Zvonimir mudro potrošiti zarađeni novac”, istaknuo je urednik kviza Šifra Igor Grković.