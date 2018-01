Brač postao Trećić: u Supetru održana premijera 'Osmog povjerenika', evo kako je izgledala projekcija najisčekivanijeg domaćeg filma

Grad Supetar bio je u petak navečer domaćin hrvatske premijere filma „Osmi povjerenik" koji je najvećim dijelom snimljen na Braču. Riječ je o ekranizaciji našeg istoimenog hit romana i pravog bestselera Renata Baretića.



Osmi povjerenik je dugometražni prvijenac redatelja i scenariste Ivana Salaja, a nastao je u produkciji Alka filma. U prepunoj kino dvorani Mediteran, u kojoj je dio publike sjedio po stepeništu, prije projekcije filma publici se obratio Frano Mašković, glumac s naslovnom ulogom, kazavši kako ljepše mjesto i bolje ljude za snimanje filma ne bi pronašli nigdje na svijetu.



Na završetku su se predstavili Filip Šovagović, koji je u filmu glumio svjetioničara, debitantica Nadia Cvitanović te producent Jozo Patljak . Ono su otkrili čari života na otoku te kako je prošlo druženje uz trećićanski govor. Zbog bolesti u obitelji premijeri nije mogao biti nazočan redatelj Ivan Salaj, ali je zato pročitano njegovo pismo u kojem se zahvalio Bračanima na nesebičnoj pomoći te je istakao kako je i on po majci Bračanin, i to iz Škripa.



Iz tog razloga je ovo drevno bračko naselje za potrebe snimanja postalo Trečić, otočić i mjesto koje živi po svojim pravilima.

Snimalo se 34 dana u renesansnom dvorcu Cerinić, na groblju, crkvi i muzeju te na više drugih bračkih mjesta i lokaliteta. Lica stanovnika Trečića oživjeli su mještani Škripa i Nerežišća, a svoju pomoć pružili su Supetarni i Milnarani.



Dijalekt mještana Trečića je svojevrsna mješavina hrvatskog, talijanskog i australsko engleskog jezika, a Bračani su sa svojim dijalektima bili najbliži toj verziji govora.



Zanimljivo je spomenuti da su najmlađi statisti bili mališani dječjeg vrtića"Mrvica" iz Supetra, a u filmskoj ulozi oprobali su se dva supetarska učenika Osnovne škole Katja Vuković i Luka Radanović te srednjoškolac Bruno Gabrijel Bešker.



- Pa dobro smo mi to odglumili. Svima nam je to bi prvi susret s filmom, ali su ljudi dali sve od sebe da na najbolji način prikažu ono što se od njih tražilo. Sada će na Braču biti puno komentara, malo će nas i zadirkivati. Bit će evo naših glumaca... - sa smiješkom na licu je poslije premijere kazao Joško Nigoević iz Nerežišća, voditelj statista i glavni glumac među njima te je još dodao kako je podučavao na snimanju Ivu Grgurevića-bračkom govoru.



- Bio je dobar đak, dobro je to njemu išlo - otkrio je male tajne sa snimanja Nigoević.



Iako je u životnom kalendaru nanizao više od osamdeset ljeta Petrito Fabjanović iz Škripa bio je jedan od statista jer je, kako je pojasnio,uvijek spreman pomoći svome mjestu.



Podsjetimo, Osmi povjerenik 'smješten' je na Trećiću, našem najudaljenijem naseljenom otoku, gdje život funkcionira van kontrole sustava i državnih organa vlasti. Otok je to na kojem nema telefona, signala za mobitel, otok koji ima dvije crkve, ali nijednog svećenika, otok koji je za ostali dio države pao u potpuni zaborav. No Trećićani s tom činjenicom nemaju problema. Problematičnim se to čini samo jednom čovjeku, kompromitiranom političaru Siniši Mesjaku koji po političkoj kazni biva prognan upravo na taj otok, sa zadatkom da tamo organizira izbore i ustroji lokalnu upravu, tj. vlast. Kad je stigao na otok s njegovim stanovnicima nije mogao razgovarati jer nije poznavao jezik pa je morao koristiti čudnog prevoditelja. On na tom pučinskom „škoju" otkriva nestvaran način života, nevjerojatne likove i ono najvažnije-sebe.



Na završetku je publika dugotrajnim pljeskom, skandiranjem i ustajanjem pozdravila sudionike filma „Osmi povjerenik" dok je filmska ekipa počastila posjetitelje sa 500 boca piva „Third Island" koja je bila nezaobilazni pratitelj filmskih scena.