U Srbiji od ospica preminuo još jedan dječak, nije mogao primiti zaštitno cjepivo; Evo koji su prvi znakovi kobne bolesti i kako zaštititi najmlađe

Od komplikacija nastalih virusom malih boginja (ospica) u niškoj Dječjoj klinici preminuo je dvogodišnji Jakov R. iz Niša, izvještava srbijanski Blic. To je navodno treći slučaj u Srbiji.



Dječak je desetak dana bio na aparatima za disanje, ali i nakon iznimnih napora liječnika nije uspio pobijediti virus, navodi Dnevni Avaz.



Jakov nije cijepljen, a male boginje su nepovratno oštetile njegova pluća i srce, javljaju "Novosti".



– Danonoćno smo bdjeli nad Jakovom koji je povremeno pokazivao poboljšanje, ali nedovoljno da bi bio skinut s aparata za disanje. On je, inače, rođen šest tjedana prije i imao je slabije razvijena pluća, ali bi šanse da preživi bile mnogo veće da je bio cijepljen – rekao je Dejan Milojević, načelnik Intenzivne njege na Dječijoj klinici.



– Sigurno da bi posljedice morbila (ospica) bile blaže, ali on zaštitno cjepivo nije mogao primiti upravo zbog problema s plućima – dodaje dr. Milojević.



Podsjetimo, prije dva tjedna je u ovoj klinici preminuo i dvogodišnji Vuk, ali kod njega nije klinički potvrđen virus malih boginja.



Također, i muškarac iz beogradskog naselja Mirijevo preminuo je zbog komplikacija izazvanih malim boginjama na Klinici za infektivne i tropske bolesti, navode "Novosti". Tridesetogodišnji pacijent po imenu Azem, koji nije bio cijepljen, prva je potvrđena žrtva ospica u Srbiji, a u bolnicu je primljen 22. prosinca prošle godine.



Ministar zdravlja Zlatibor Lončar apelirao je na roditelje u Srbiji da cijepe svoju djecu.



"Ne očekujte da država bude čudotvorac i zaustavi epidemiju", rekao je ministar, dok su zdravstvene institucije potvrdile da su od listopada do prosinca 2017. u Srbiji registrirana 654 slučaja malih boginja.



Priručnik za bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora za ospice, koje se još nazivaju i male boginje, dobrac, frus, morbilli, measles, kaže:



– Ospice su visoko kontagiozna (zarazna) virusna infekcija koja se najčešće pojavljuje u dječjoj dobi. Očituje se vrućicom, kašljem, kataralnim simptomima, konjunktivitisom, enantemom (Koplikove pjege). Cijepljenje je vrlo učinkovito.



Virus ospica u svijetu godišnje zarazi 30 do 40 milijuna ljudi, uzrokujući smrt u 800.000 zaraženih, uglavnom djece. Ospice se zbog rutinskog cijepljenja u djetinjstvu rijetko pojavljuju.



Virus ospica je izrazito zarazan, a širi se uglavnom sekretom iz nosa, grla i usta kapljičnim putem. Bolesnik je zarazan nekoliko dana prije pojave te još nekoliko dana nakon pojave osipa. Nakon povlačenja osipa bolesnik nije zarazan. Doživotna imunost stječe se nakon preboljele infekcije.



Osip se pojavljuje 3 do 5 dana nakon prvih simptoma, odnosno 1 do 2 dana nakon pojave Koplikovih pjega. Počinje ispred i ispod ušiju te na lateralnim stranama vrata u obliku nepravilnih makula koje prelaze u papule. Kroz 1 do 2 dana osip se proširuje na trup i ekstremitete, a na licu počinje blijedjeti.



Na vrhuncu bolesti temperatura može doseći i do 40 stupnjeva Celzija, praćena je periorbitalnim edemom, konjunktivitisom, fotofobijom, suhim kašljem, opsežnim osipom, umorom te blagim svrbežom. Opći simptomi i znakovi odgovaraju intenzitetu osipa i variraju u pojedinim epidemijama. Nakon 3 do 5 dana dolazi do pada temperature, poboljšanja općeg stanja bolesnika te povlačenja osipa na mjestu kojeg ostaje bakreno-smeđa boja kože koja se ljušti – objašnjavaju naši liječnici.