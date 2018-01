Hrvatski političari blizu obaranja novog rekorda: u svega 15 mjeseci čak 18 zastupnika promijenilo stranački dres!

Prelazak iz stranke u stranku ili iz jednog kluba zastupnika u drugi nije novost na hrvatskoj političkoj sceni. No, ovaj saziv Hrvatskog sabora mogao bi ostati zapisan kao rekorder po broju takozvanih prebjega. U samo 15 mjeseci već je 18 zastupnika promijenilo što stranački, što klupski dres, piše N1.



Svaka stranka svog prebjega ima, no SDP-ov Tomislav Saucha je najpoznatiji. Njegov bivši stranački kolega Siniša Hajdaš Dončić za njega ili za Tomislava Žagara još može naći razumijevanja, no upozorava:



"Imate jedan fenomen, da jedna cijela politička stranka, dakle HNS, prijeđe iz lijevo-liberalnog centra u desni centar. Bit će to zanimljivo za znanstvene radove, stručne radove kako ne! Provoditi ili voditi politiku".



I HDZ-ov Branko Bačić ima dosta svojih prebjega. Točnije, odbjeglih. Jer trojac Bruna Esih - Zlatko Hasanbegović - Željko Glasnović jest napustio HDZ-ov Klub, ali nije otišao u neki drugi, nego osnovao vlastiti.



Branimiru Bunjcu iz Živog zida pobjegao je Hrvoje Runtić i to u Most, Ivica Mišić je otišao od Ivana Lovrinovića i došao HDZ-u, a Marin Škibola levitira između oporbe i HDZ-a. "Znači, njima je važnije sačuvati saborsku plaću, sačuvati neke benificije nego sačuvati čist obraz, vjerodostojnost i samim time njima nije teško promijeniti svoje mišljenje za 180 stupnjeva", kazao je Bunjac.



Uvjeren je da će takvih biti još. Podsjeća i da je oporbeni IDS podupro HDZ-ov takozvani lex šerif. Podupirao je i Vlaho Orepić donedavno Božu Petrova. "Ono što mi vidimo kao rješenje ovog problema je uvođenje većeg broja preferencijalnih mandata, dakle da građani zaista ako je to nečiji osobni mandat, onda tu osobu i biraju", kazao je Bunjac za televiziju N1.