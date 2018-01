Plaće u Zagrebu su čak 20 posto veće od ostalih, a imaju i više beneficija nego Splićani

Ogromne razlike u plaćama između Zagreba i ostatka države većina vidi kao posljedicu centralizacije, odnosno činjenice da je sjedište gotovo svih javnih tvrtki i ustanova u metropoli.

U glavnom je gradu, osim toga, i menadžment većine korporacija u privatnom vlasništvu, što također utječe na visinu prosječne neto plaće u Zagrebu, koja se u rujnu popela na rekordnih 6921 kunu, dok je ona na razini države bila za tisuću kuna niža, odnosno iznosila je 5958 kuna.

Problem je, međutim, što znatno bolje plaće u Zagrebu, u odnosu na ostatak države, nemaju samo zaposleni u realnom sektoru, već i u onom javnom. Razlike su frapantne, sudeći prema posljednjim relevantnim podacima, onima za 2015. godinu, koje su nam ustupili iz Državnog zavoda za statistiku.

Nevjerojatne oscilacije

Naime, iz njih proizlazi da značajno bolja primanja u metropoli imaju čak i zaposlenici javne uprave i obrane, te obveznog socijalnog osiguranja. Primjera radi, visokoobrazovani radnici javne uprave u Gradu Zagrebu (područje županije - op.a.) imali su 2015. godine prosječnu neto plaću u iznosu od 8477 kuna, njihovi kolege u Splitsko-dalmatinskoj županiji 7890 kuna, u Istarskoj 8128, a u Ličko-senjskoj 7648 kuna.

U djelatnosti obrazovanja razlike u plaćama još su zamjetnije. Zaposlenik u ovom sektoru s fakultetskom će diplomom u Gradu Zagrebu dogurati do plaće od 7333 kune, dok će onaj s radnim mjestom na širem dubrovačkom području imati tek 5927 kuna...

Čak će i oni sa završenom srednjom školom koji su posao našli u djelatnosti obrazovanja u Zagrebu značajno bolje proći. Premda je njihova plaća niža, naravno, od prosječne zagrebačke, oni su i dalje znatno bolje plaćeni od kolega u, primjerice, Zadarskoj ili Šibensko-kninskoj županiji, od kojih mjesečno zarađuju tisuću kuna više.

U stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima zaposlenici s VSS-om u Zagrebu su, sukladno podacima DZS-a za 2015. godinu, mjesečno u prosjeku zarađivali 8995 kuna, a u Varaždinskoj županiji, primjerice, dvije tisuće kuna manje!

Kako su uopće moguće tolike oscilacije kad su u pitanju plaće zaposlenika u javnoj upravi ili sektoru obrazovanja i znanosti, zbilja je nejasno. U Ministarstvo uprave, kao i u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, poslali smo jučer upit kojim smo zatražili da nam razjasne ne bi li koeficijenti za ista radna mjesta trebali biti definirani na državnoj razini, ili plastičnije, ne bi li domar u osnovnoj školi u Zagrebu i onaj u Pločama trebao dobivati približno jednaki iznos, no odgovor do zaključenja teksta nismo dobili.

Zanimljivo je da najmanje razlike u plaćama po županijama postoje u sektoru djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Prosjek za sve stručne spreme kreće se od 6000 do 6400 kuna, dok visokoobrazovani, vjerojatno liječnički kadar ima prosječnu plaću od približno deset tisuća kuna.

'Pumpanje' koeficijenata

Za komentar ove situacije pitali smo Antu Čikotića iz Mosta, koji je u više navrata upozoravao na problem centralizacije.

- Napominjemo već dugo kako je neophodno napraviti registar svih zaposlenika javne uprave i koeficijenata za svako radno mjesto, kako se ne bi događalo da jedan pravnik u Splitu ima 1500 kuna manju plaću od onoga u Zagrebu, a obavljaju jednako zahtjevne poslove. Najveći apsurd od svega jest što u glavnom gradu trenutačno sjedište ima 56 agencija koje servisiraju 9000 radnih mjesta i plaća i, naravno, "pumpaju" koeficijente svojim zaposlenicima. I takva megalomanska primanja dižu prosječnu zagrebačku plaću - drži Čikotić koji je i sam, podsjeća, pokrenuo ukidanje jedne od tih agencija - Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. CEI je u pet godina potrošio 50 milijuna kuna izravnog troška, a neizravnog, ističe naš sugovornik, još više.

Zakinuti i 'provincijski' financijaši

Radna mjesta u sektoru financija su standardno na listi bolje plaćenih, no o primanjima zaposlenih u ovoj djelatnosti u Gradu Zagrebu njihovi kolege u ostatku države mogu samo sanjati. Dok, naime, visoka stručna sprema onome koji je u metropoli zaposlen u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja mjesečno donosi plaću od 11.586 kuna, s diplomom se u bankovnom sektoru u Zadru zarađuje 2500 kuna manje, a u Istri je plaća niža za čak 3000 kuna!