'Ne vraćam se u SDP': hoće li Milanović ići na predsjedničke izbore kao nezavisni kandidat?

Bivši premijer i predsjednik SDP-a, Zoran Milanović, gostujući u Dnevniku Nove TV, komentirao je slučaj graničnog spora sa Slovenijom, ali i otkrio razmišlja li o kandidaturi za Predsjednika Republike te hoće li se vratiti u SDP.

"Slovenci su baš dobri susjedi. Postoje tu neki kompleksi. Sjetite se slučaja Ljubljanske banke, on je završio jako loše za Sloveniju. Ali na Europskom sudu za ljudska prava", rekao je Zoran Milanović, nekadašnji premijer i bivši predsjednik SDP-a, gostujući u Dnevniku Nove TV.

Milanović se ne obazire previše na upozorenje Jean-Claudea Junckera, predsjednika Europske komisije, jer kaže da je Hrvatska bila ucijenjena ugovorom o arbitraži. "Mi smo na taj ugovor morali pristati, pristale su skoro sve stranke u parlamentu. Nakon toga smo se dogovorili oko arbitara. Ti arbitri su uhvaćeni u varanju što su priznali svojim ostavkama. Kako nakon toga netko tko drži do prava, morala i vjerodostojnosti sudovanja može tvrditi da je ta presuda validna ja ne znam", rekao je Milanović, dodajući da oko toga gotovo svi u Hrvatskoj razmišljaju isto.

Dodao je i da se nema smisla svađati te da Vlada u ovom trenutku radi ono što može raditi jer "situacija nije dramatična".

Komentirajući današnju hrvatsku vanjsku politiku, Milanović je rekao da treba slijediti svoje interese. "Moraš se boriti za svoje interese. Kada čujem da netko slijedi Bruxelles ne osjećam se dobro", kaže Milanović, dodajući da odnosi sa susjedima i nisu tako loši da se ne bi moglo normalno živjeti.

Kritizirao je i neke poteze predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, poput inzistiranja na Inicijativi triju mora, što je nazvao "starom tlapnjom".

"Nama je Jadran dosta. To je smiješna ideja kojom prije svega na živce idete Berlinu, pa čak i Moskvi. To je nepotrebno, drži se svoga", kaže Milanović.

Milanović smatra da bi onaj tko je na funkciji Predsjednika Republike trebao biti zdrav partner Vladi, no kaže da je to jako teško kada Predsjednika nominira stranka. "Pokazuje se da je prevelika ovisnost političkim strankama teret kojeg se u ljudskom smislu teško otarasiti", kaže Milanović, dodajući da treba "gurati svoje" bez predrasuda prema drugim vjerama i drugim nacijama.

Utrka za Predsjednika Republike mu djeluje "užasno daleko"

Na pitanje Mislava Bage hoće li u utrku za Predsjednika Republike kao nezavisni kandidat, Milanović je rekao da u ovom trenutku ne zna hoće li u tu utrku jer mu "to djeluje užasno daleko".

"Ne svrbi me to. Ja sam postao predsjednik stranke kao autsajder. U stranci nisam imao skoro nikakvo utemeljenje, nekim ljudima sam bio hladan tuš", kaže Milanović.

"Utjecaj, ugled, snaga... to je kao kad si dama. Ako ljude moraš uvjeravati da si jak i da si relevantan, to je kao da ih moraš uvjeravati da si dama. Znači da nisi. O sebi ne mogu govoriti. O tome tko sam i što sam govorit će ljudi i vrijeme. Vidjet ćemo što će biti za godinu dana", kaže Milanović, koji je na Bagino pitanje kako doživljava medijske napise o njegovoj mogućoj kandidaturi, kaže da je "to previše egocentrično, čak i za čovjeka kao što sam ja".

"Ne mogu vam to komentirati. Svi smo u politici malo egocentrični, međutim ja sam se vodio nekim plemenitim motivima", kaže Milanović, koji nije htio odgovoriti susreće li se s više pozitivnih ili negativnih komentara o sebi običnih ljudi.

"U jednom trenutku je postalo užasno teško"

"Uvijek je bio u interesu običan čovjek, njegovo siromaštvo, zaostajanje za onima koji imaju. Kredit u švicarcima? Banke će sigurno tužiti Hrvatsku, to već rade. Tu se treba boriti. To je bilo pitanje nacionalne sigurnosti. Mi smo mislili svojom glavom, katkad možda i pogrešno. Ali je trebalo donositi odluke. Svaka čast Europskoj komisiji, ali hrvatski interes treba definirati i za njega se treba boriti svaki dan", kaže Milanović, koji je priznao da mu je u jednom trenutku postalo užasno teško baviti se politikom.

"Bilo je teško, u svake izbore sam stranku vodio kao favorit. To je grozna pozicija. Ivica Račan je vjerojatno SDP vodio na više nacionalnih izbora nego ja. To je ogroman stres u kojem čovjek i uživa, ali malo i pati. Ali se nema pravo žaliti. Bilo je prekrasno, hvala svima koji su me podržavali. Onima koji su me napadali i minirali... pa valjda je i njihova uloga u nekom kozmičkom redu bila sa svrhom i smislom", kaže Milanović.

„Ne vraćam se u SDP“

Milanović je rekao da mu nije svejedno zbog pada rejtinga SDP-a, no pokušao se suzdržati od više komentara, priznajući da ne želi da netko pomisli da se vraća. "A to nije istina, ja se ne vraćam u SDP", izričit je bio Milanović koji nije imao ni savjet za Davora Bernardića iako kaže da ne misli da je to izgubljena priča.

"Svaki savjet je patroniziranje u poziciji kad si predsjednik SDP-a, to ga umanjuje. Ja to ne želim raditi. To su radili meni. Možda su to oni sitni glasovi koji su nam nedostajali svaki puta kad bi dobili preko 30 posto, da dobijemo još pola posto. Ali sve je to dio utakmice. Sad plakati za tim... nisam plakao ni tada", rekao je Milanović.

Nije htio komentirati aktualnog premijera Andreja Plenkovića, no rekao je da njegova Vlada ima jako tijesnu većinu koja je nastala u čudnim okolnostima. "Nažalost je podržava dosta ljudi koji imaju pravomoćne optužnice protiv sebe. To nije dobro", rekao je Milanović, a na Baginu konstataciju da je među njima i bivši Milanovićev predstojnik Ureda premijera, Tomislav Saucha, Milanović je rekao da je nažalost i on među njima, ali da je to najblaži slučaj.

"Ne znam što će na kraju postupak utvrditi i hoće li utvrditi nešto što će ikome biti uvjerljivo i što će prihvatiti kao konačnu istinu, ali takav je sud", rekao je Milanović.

Na pitanje je li mogao zamisliti prije godinu dana da će HNS biti HDZ-ov strateški partner oko reforme obrazovanja, rekao je da je mogao zamisliti, ali je mislio da se to neće dogoditi. "Dogodilo se, to je cijena koju ta stranka i njeno vodstvo prihvatilo i s posljedicama te odluke će živjeti. A posljedica može biti slabiji rejting nego što su ga imali. Meni je u tom vremenu HNS bio solidan partner, dobro smo surađivali", kaže Milanović.

Rekao je da ključno pitanje Hrvatske nije granica u Piranu, nego to da u Hrvatskoj preko 50 posto svih zaposlenih prima plaću do 500 eura. "Prosječna plaća je jedno, a medijalna nešto drugo. To je 3500 kuna. To siromaštvo ne može zamazati podatak s burze da su dionice jače nego ikad. To je super, ali taj novac ne ide u džepove naroda već u džepove onih koji su bogati. Kao i klimatske promjene, to ne vidiš u ovom trenutku, ali događa se iz dana u dan i protiv toga se treba boriti", kaže Milanović.

Na komentar Mislava Bage da mu ne vjeruje da se ne vraća u politiku, Milanović je rekao: "Gledajte, ja sam vodio stranku skoro 10 godina u kojih je stranka dobila skoro pet milijuna glasova na svim velikim izborima. Po tom kriteriju je bila najjača i to je veliki pritisak. Moji protivnici su bili beskrupulozni.“

„Biti predsjednik velike stranke niz godina je strahoviti teret. Pa kako je bilo, bilo je. Ali ocjenu o tome ne očekujte od mene. Ona mora biti iz prsišta svih onih koji žele ocjenjivati", zaključio je Milanović.