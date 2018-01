Bivši predsjednik javno se očitovao: Nisam svjedočio o generalu Praljku, a optužbe za Udbu su besmislice

Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je u nedjelju da je za etničko čišćenje BiH najodgovorniji Vance-Owenov plan te da u Haagu nije svjedočio ništa osobno o generalu Slobodanu Praljku, a tvrdnje da je surađivao s Udbom, zloglasnom jugoslavenskom komunističkom tajnom policijom nazvao je "notornim besmislicama".

Za etničko čišćenje BiH najodgovorniji Vance-Owenov plan jer je predviđao prostore za Hrvate, Bošnjake i Srbe pa je od tog plana nastupilo najžešće etničko čišćenje, rekao je Mesić u HRT-ovoj emisiji Nedjelom u 2.

Na pitanje je li Frano Tuđman odgovoran za hrvatsko-bošnjački sukob odgovorio je kako se Tuđmana ne može gledati jednostrano. Na početku je Hrvatska pomagala obrani BiH, ali poslije Vance-Owenovog plana ta se politika mijenja, rekao je Mesić ustvrdivši kako je politika prvo bila pozitivna, ali jedno vrijeme neprihvatljiva.

- Da je bila prihvatljiva, ja bih ostao uz Tuđmana - rekao je Mesić koji se s prvim hratskim predsjednikom razišao sredinom 1994.

Smatra kako je Haaški je sud odigrao pozitivnu ulogu, no zamjera mu "dugo vrijeme" za donošenje odluka.

- Kao svjedok, u Haagu sam govorio što znam, govorio sam istinu - odgovorio je bivši predsjednik države držeći da ga zbog svjedočenja napadaju "oni koji su pokušavali sakriti istinu" te da bi bilo dobro da se "prikaže" što je govorio u Haagu.

Odgovarjući na upit je li Hrvatska sudjelovala u udruženom zločinačkom pothvatu u BiH kako stoji u haaškoj presudi, Mesić je rekao kako Hrvatski sabor nikada nije donio odluku da Hrvatska vojska prijeđe hrvatsku granicu Na opasku da je u BiH bilo više hrvatskih brigada, uputio je voditelja kako to mora pitati "one koji su takvu odluku donijeli", jer on je nije donio. Nisam ništa svjedočio osobno o generalu Praljku, ustvrdio je Mesić.

Za današnje stanje u Hrvatskoj rekao je kako se događa jedna pošast, a to je da se mijenja povijest te da se pobjednici iz Drugog svjetskog rata proglašavaju gubitnicima, a gubitnici pobjednicima. Krivac za to je, smatra Mesić, obrazovanje jer se po njegovu mišljenju mladim ljudima nude falsifikati povijesti. Ocijenio je kako ustažizacija ne da disati Hrvatskoj te ustvrdio kako u Crkvi postoje "čisti fašisoidi".

Na pitanje je li za njegova stajališta o Jasenovcu krivo obrazovanje, odgovorio je kako je za to bila kriva agresija na Hrvatsku i politika HDZ-a. Svoje ustaštvovanje devedesetih godina pripisao je politici HDZ-a, jer je HDZ, ustvrdio je Mesić, smatrao da moramo angažirati sve da bismo spriječili uspjeh agresije.

Na pitanje je li Vladimir Šeks surađivao s Udbom ustvrdio je kako za to postoje sumnje.

Za odnose sa Slovenijom i pitanje arbitraže okrivio je hrvatsku diplomaciju jer smatra da ona nije odradila posao kako treba.

Predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar Kitarović zamjerio je nošenje zastave, što je usporedio s nošenjem Titove štafete.