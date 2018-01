Nakon što smo prvi objavili da u Puli u sklopu dočeka pravoslavne Nove godine nastupa Boro (Bora) Drljača, a ne tako davno je pjevao da su svi hrvatski branitelji i građani ustaše, koncert je, kako smo već izvijestili, otkazan. Sada se svi ograđuju od Drljače i njegova pjevanja u slavu kapetana Dragana i Radovana Karadžića. Pojavilo se još nešto novo, naime, na plakatu su navedeni i medijski pokrovitelji ali oni kažu da nisu dali dopuštenje da se njihov medij veže uz taj događaj. Naime, Glas Istre piše da je organizator zloupotrijebio njihov brend. U tekstu pod naslovom "Glasu Istre ne pada na pamet da bude pokrovitelj nastupu Bore Drljače", stoji još i ovo:



– Glas Istre nije medijski pokrovitelj manifestacije koja se trebala održati u pulskom Domu hrvatskih branitelja i na kojoj je trebao nastupiti izvođač Boro Drljača, niti je ikada od organizatora bio kontaktiran za suradnju, iako je na plakatu ime našeg medija navedeno među medijskim pokroviteljima, zajedno s HRT Radio Pulom i TV Novom. Ne pada nam na pamet podržavati nastupe izvođača koji veličaju bilo kakvu vrstu netrpeljivosti, odnosno promiču ekstremističke ideje i stavove. Od organizatora, koji je zloupotrijebio naš brend i stavio nas u izuzetno neugodnu situaciju, ograđujemo se u potpunosti i žao nam je da se ovakvim nepromišljenim ponašanjem stvaraju nepotrebni incidenti – stoji u članku kojeg potpisuju Uprava i Uredništvo Glasa Istre.

Iz Ureda gradonačelnika Borisa Miletića je priopćeno da Dom hrvatskih branitelja, u kojemu se proslava trebala održati, nije u ingerenciji Grada Pule već Ministarstva obrane Republike Hrvatske, pa smo pitali i MORH za komentar.



– Vezano za vaš upit, možemo vas izvijestiti da se radi o nekretnini koja je neperspektivna za MORH i Oružane snage RH, i koja je predana na korištenje društvu "Pleter-usluge" d.o.o., 10. svibnja 2007. godine. Napominjemo da je sve daljnje postupanje i korištenje predmetne nekretnine u nadležnosti društva "Pleter-usluge" d.o.o. – navode u MORH-u, te se očito ograđuju od skandala. Međutim, na stranicama tvrtke "Pleter" koja je u vlasništvu države, pak, stoji da Dom hrvatskih branitelja pripada Ministarstvu obrane.



Osim što su svi hrvatski mediji prenijeli vijest o proslavi "srpske" Nove godine, to su učinili i mediji u regiji. Beogradske Večernje novosti pišu da je Drljača i 2004. pravoslavnu Novu godinu proveo u Puli. Uz pratnju orkestra, čiji su članovi Hrvati i Talijani, pjevao je na dočeku koji je organizirala Zajednica Srba Istre.



I u izjavi za Telegraf, Drljača je potvrdio da je u Hrvatskoj nastupio više puta:



– Pa ja sam više nastupao u Hrvatskoj nego u Srbiji. Istra je to, to je država u državi. Tamo sam pjevao na bezbroj skupova i vašara i uvijek je velik interes! Tako je i sada. Nema mjesta za svađe i ratovanje, samo za ljubav i veselje – izjavio je Drljača.

U komentarima ispod tekstova je očekivano bilo negodovanja zbog zabrane Drljači, međutim, većina komentara je bila na strani pulskoga gradonačelnika koji je zabranio koncert, i to ispod članka u srpskom Kuriru i Novostima.



Evo nekih komentara;



– Tuga je koliko naši ljudi u dijaspori nemaju ukusa za muziku, kamo lepe sreće kada bi ga i ovde kod nas ukinuli.



– Izgleda da ne može doći, ne daju mu proći, osto je na Rači...



– Bravo Pula. Ne date Thompsonu ne date ni Drljači. Respekt



– Ja bi mu i u Srbiji zabranio da peva



– Baš šteta, mogao je tamo da im arlauče one pesme... ovako, mora to da radi na Pinku!!!



– Za informaciju u Puli ne daju ni Thompsonu da nastupa. Ja bi dao svima, ali O.K. je i ovo, što da se širi mržnja, iako je Drljača sam izjavio da nastupa više u Hrvatskoj nego u Srbiji.



– Jak pevač... samo prst u uvo i deri se po krajiškim brdima.



STAROG VUKA NIJE SRAMOTA STO JE OVA SLIKA IZASLA U JAVNOST JER STARI VUK ZAISTA VOLI PRIRODU! POZ OBOZAVAOCI! pic.twitter.com/sSLQNnKToj — Bora Drljača (@drljacaborislav) May 29, 2013



Borina kratka biografija: hvali se da je spavao sa 400 žena



Borislav Boro Drljača je pjevač narodne muzike. Rođen je 29. kolovoza 1941. godine u selu Donja Suvaja, u općini Bosanska Krupa. Najčešće pjeva o Lici i Krajini, te pjesme ljubavne tematike. Boro navodi da su mu majku ubile ustaše.



– Nažalost, majku nisam ni upamtio. Imao sam dve i po godine kada su mi ustaše ubile majku. Ja sam ostao živ, a nju je rafal preko stomaka... Ja sam bio u njenom naručju... Nju su pogodili, ja sam ostao živ. Nemam slike od majke, što mi je mnogo, mnogo žao, da vidim ko me je rodio... Ali, po pričanju devojaka i žena koje su sa njom delovale, pričale su da je bila mnogo lepa plavuša... - ispričao je Bora srpskim medijima.



– Bora je bio jedan od najpopularnijih pjevača u Jugoslaviji. Stekao je status istaknutog umjetnika i dobio je nagradu za životno djelo. Snimio je preko 50 nosača zvuka na kojima se nalazi oko 400 pjesama. Prodao je preko pet milijuna ploča i kaseta. Nastupao je po cijelom svijetu, a najviše u Americi, Kanadi, Australiji i zapadnoj Europi – navodi stranica Biografija.org.



Kad su ga upitali s koliko je žena spavao rekao je možda s 200, 300 ili 400.