'Privatna masaža, oralno, analno, sve je uključeno. Cijena 700 kuna'; Dok 'vruće Hrvatice' mame naivce i uzimaju im novce, prištavi mladić za laptopom zadovoljno trlja ruke...

"Hitno... kod mene kući večeras privatna masaža, kraj Poljuda, sve uključeno, cijena za jedan sat 700 kuna" – ovim riječima izvjesna Marina reklamira svoje usluge po raznim Facebook grupama.



A kad joj se klijent javi, dat će mu (lažnu) adresu i tražiti da joj putem "PaySafeCard bona" uplati određeni iznos kao polog, akontaciju. Ti bonovi kupuju se na kioscima ili benzinskim postajama, što Marina u porukama detaljno pojasni, a čim ga unovči, dignut će mu pozdrav.



Kad u klopku uhvati nekolicinu naivnih, nestat će iz njihova života jednostavno i brzo kao što je deaktivacija Facebook profila koji je vjerojatno ionako bio lažni.



Marina je često zapravo Marin. Prištavi kompjuteraš zavaljen u fotelju, vara naivne i nije ga brige što ste izvisili, jer ionako vas je sramota otići na policiju i prijaviti da ste platiti prostitutku, a ona nije odradila svoj posao. Rugali bi vam se do smrti.

Sve može

Dobili smo tako i snimke zaslona s porukama zavodljive Anite. Predstavlja se kao studentica, kaže da je unajmila stan na Trešnjevci, odmah otkriva da je riječ o Ozaljskoj ulici. Njezin sadržaj poruke gotovo je jednak Marininu s početka teksta, samim tim i cjenik, pa nabraja usluge kao kakav popis djelatnosti j.d.o.o-a. Evo što kaže:



- Masaža, seks, oralno, analno, sve je uključeno. Cijena za jedan sat je 700 kuna i to 500 u "PaySafeCard" bonu koji kupiš na benzinskoj. Dakle, to nije bon niti išta slično, to daš meni, a treba ti za narudžbu. Kad dođeš, doplati nakon masaže još 200 kuna. Za više od sat vremena cijena je 1500 kuna – navodi u poruci.







Kalkulirate isplati li se dok klikate na fotke prpošne 22-godišnjakinje koje je u najboljem slučaju Marin preuzeo s "dark weba", ilegalnih internetskih stranica gdje je prostitucija zapravo stvarna.



Riječ je i ovdje, naravno, o lažnom profilu. Iznos za koji će vas prevariti često je manji od tisuću kuna, pa ga teško možete, i da imate želuca, pravno goniti. Pa ona uopće nije prostitutka – ništa vam nije dala. A, ako nema tijela, nema ni djela. Bar ne kaznenog.



Nisu ove izmišljene djevojke jedini cyber-kriminalci.



Vjerujte li da stvarno postoji čovjek koji ima dojave za kladionicu (ma znamo svi da se utakmice namještaju) i otkrit će ih baš vama - umjesto da se sam basnoslovno obogati? I takvi traže "PaySafeCard" bonove, pa je modus operandi jednak.



Uz jednu zanimljivu iznimku, a to je da on ima razrađenu marketinšku strategiju:



- Ovaj dobar čovjek pomogao mi je da se obogatim, sve je to istina što on govori, on ima dojave iz prve ruke, javite mu se, zove se Mate Matić... - pišu njegovi "zadovoljni klijenti".



U komentarima na objavu o haljini Maje Šuput ili ispod kritičkog članka presudi generalu Praljku šire ovakvu radosnu vijest - nije bitno gdje, uopće ne čitaju. Želja da ukažu na svetost svog izbavitelja od financijskih problema jača je od njih, no zašto uvijek pišu velikim slovima nije baš jasno.

Nenadani troškovi

Jednako operiraju i "online-bankari" sa superbrzim kreditima, uz iznenadne "troškove papirologije" od tisuću kuna.



Ne valja zaboraviti jednu od najefikasnijih prijevara, naravno, nakon ove s lažnim prostitutkama, a ona glasi: "Ovo nije scam radim od kuće 221 euro/sat mi je plaća". Da, "scam" je - čista prijevara. No, istina je da radi od kuće i da prima značajan novac. Dobije ga iz podataka prevarenih korisnika.



Ali stanite, to nije sve! Tu su i stranice s markiranom odjećom. Prepoznat ćete ih po prodaji original "Abidas" tenisica za 80 kuna.



Kad smo već zašli u trgovine – pisali smo, ali nužno je spomenuti, da postoje i stranice s nagradnim igrama gdje ste baš vi briljantni kreativac s najoriginalnijim odgovorom na pitanje "Zašto volim Samsung?". Javit će vam se administrator stranice predstavljene kao njegov ovlašteni servis, čestitat će vam uz riječi da je mobitel samo vaš - no prije morate poslati isti onaj "PaySafeCard" bon od 100 kuna. Ma znate, radi poštarine.



Računajući i zlouporabe ukradenih debitnih kartica, od početka ove godine pa do listopada prema evidenciji MUP-a zabilježeno je čak 910 računalnih prijevara.



- Policija postupa u svim slučajevima u kojima oštećene osobe prijave takva kaznena djela, uključujući i prijevare koje se odnose na obećanje proizvoda ili usluga uz prethodno plaćanje "PaySafe" bonovima - navode glasnogovornici ministarstva, a dodaju da je 2015. godine zabilježena 1361 takva prevara, a lani njih 1365.



Kako bi se te brojke još smanjile, u tijeku je kampanja educiranja javnosti, a zove se "Ne budi mula". Savjeti za građane dostupni su na internetskim stranicama policije.



A ponekad je najbolji savjet malo razmisliti.