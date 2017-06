Aleksandar Stanković je na kraju svoje današnje emisije 'Nedjeljom u 2' imao iznenadno obraćanje hrvatskoj javnosti u kojemu se osvrnuo na Luku Modrića i njegovo svjedočenje.



- Zašto se zgražate nad time što Luka Modrić nije svjedočio protiv osobe koja ga je učinila milijunašem? Stavite se u situaciju u kojoj je bio Luka. Biste li vi svjedočii protiv te osobe da ste na njegovom mjestu? 90 posto vas ne bi to nikada učinilo. Ovime ne želim reći da je Lukin potez moralan, nego da je to realnost.



- Mislite da ti igrači ginu za vas kada igraju za reprezentaciju? Da im je reprezentacija svetinja? Možda ste naivni i vjerujete u Zubić vile. Oni su ambasadori najpreije sami sebi, a ne države ili vas.



- Nešto drugo pokazao je navijač Millwalla koji je napao teroriste u Londonu izvikujući: I am Millwall, bloody bastards, come on! To su cojonesi do poda, a ne oni u Osijeku.