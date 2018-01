lead

Popust

Određena je minimalna kazna između ostalog i zato što je od događaja prošlo dosta vremena, a optuženi nisu počinili neko novo kazneno djelo

Izvanraspravo vijeće Županijskog suda u Splitu okončalo je nakon 20 godina kazneni predmet u kojem su zbog smrti Jovana Borovića (62), koji je premlaćen na smrt na pravoslavni Božić 1998. godine u mjestu Suhač, u sinjskoj općini, optužena trojica njegovih sumještana.



Njihovom odlukom potvrđena je prvostupanjska presuda Općinskog suda u Splitu kojom su zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom proglašeni krivima i kažnjeni sa po godinu dana zatvora svaki, rođaci Stipe Bulj (57) i Dražan Bulj (56) dok je Zdravko Bašić (40) oslobođen krivnje.



Okrutno premlaćivanje se dogodilo u ponoć sa 6. na 7. siječnja. Trojica optuženih teretila su se da su došli na sam prag Jovana Borovića i drvenim kolcima ga pretukli po glavi i tijelu, nanijevši mu niz teških ozljeda među kojima i prijelom baze lubanje, nagnječenja glave, lom rebara te prijelom lakta. U vrijeme kad je Jovan Borović izvučen iz kuće i umlaćen drvenim kolcima, Stipe Bulj je imao 36, Dražan Bulj 35 godina dok je Zdravko Bašić imao 19 godina. Starac je završio u bolnicu iz koje je pušten na kućnu njegu dan kasnije. Ubrzo je od teških ozljeda došlo do komplikacija, a kasnije se posljedično razvila gnojna obostrana upala pluća zbog koje je Jovan Borović završio ponovno u KB Split iz koje više nije izašao već je preminuo 4. veljače 1998. godine.



Odbijene žalbe



Odlukom višeg suda odbijene su žalbe obojice optuženika Bulj koji su tvrdili kako nisu krivi, ali i žalba Državnog odvjetništva koje je ustrajavalo na krivnji trećega optuženoga Zdravka Bašića i tražilo osuđujuću presudu. Vijeće je procijenilo kako su na Općinskom sudu tijekom glavne rasprave pravilno utvrđene sve činjenice i odgovornost osuđenih osoba.





Kako su istaknuli, krivnja Stipe Bulja i Dražana Bulja dokazana je iz niza iskaza svjedoka i to nepristranih te nalaza sudske medicine. Što se tiče Zdravka Bašića, ni jedan svjedok nije iskazao kako je on sudjelovao u brutalnom premlaćivanju Jovana Borovića te ni u samoj kaznenoj prijavi podnesenoj odmah nakon događaja od sinjske policije nije bio naveden kao počinitelj. Nije ga teretio ni teško ozlijeđeni Jovan Borović u svojoj izjavi koju je dao iz bolničkog kreveta nekoliko dana prije svoje smrti.



Unatoč obranama optuženika kako nije bilo nikakvog sukoba, policajac koji je prvi došao na mjesto događaja opisao je da je zatekao krvavog Borovića kako leži na tlu, tragove krvi ispred pojate te drvene kolce odbačene u blizini. Da se sprema napad na starca znali su i pojedini svjedoci-mještani koji su to potvrdili na sudu, a jedna mještanka je i telefonski upozorila obitelj Borović što se sprema. Dok su joj supruga mlatili takoreći na kućnom pragu Kata Borović i njen sin Božidar su zapomagali upomoć i pozivali da netko pozove policiju jer će ih ubiti.



Primjerena kazna



Kako je sud utvrdio, sukob je počeo između Dražana Bulja koji je došao do kuće Jovana Borovića te su se pohrvali na tlu. Tada nailazi Stipe Bulj koji je vidio da je Dražana napao Jovanov pas te je uzeo drveni kolac kako bi ga zaštitio i njime udarao i čovjeka i životinju. U svojoj izjavi u Domu zdravlja Sinj gdje je doveden nakon premlaćivanja, sam Jovan Borović je naveo Dražana i Stipu Bulja kao svoje napadače.



Izvanraspravno vijeće je navelo i kako kaznu smatraju primjerenom, iako su se optuženici u svojim žalbama naveli kako je prestroga dok je tužiteljstvo tražilo više od godine dana zatvora. Istaknuli su kako je Jovan Borović bez ikakva stvarnog povoda i razloga napadnut doslovno na svom kućnom pragu a da ničim nije to isprovocirao i tome pridonio.



Napadnut je od osoba koje su bile dvostruko mlađe od njega i u punoj snazi. Stoga viši sud nije išao na ublažavanje kazne unatoč tome što se Stipe Bulj pozivao na olakotnu okolnost da boluje od PTSP-ja i da je bio alkoholiziran te kobne večeri. Smatrali su kako se činjenicom što je određena kazna već na donjoj granici kazne propisane za ovo kazneno djelo dovoljno išlo u prilog optuženima. Isto tako su ocijenili i da strože kažnjavanje nije opravdano jer je od događaja prošlo 20 godina, a u međuvremenu se optuženici nisu pojavljivali kao počinitelji novih kaznenih djela.