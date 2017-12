Nakon što je pogibija malene migrantice, djevojčice od šest godina na granici Srbije i Hrvatske, punila novinske stupce, umalo se dogodila još jedna tragedija.



Naime, kako saznajemo, dječak imigrant od kojih 12 - 13 godina se tijekom utorka, 26. prosinca, provukao u podvožje autobusa hrvatskog prijevoznika Čazmatransa u Beogradu.



Autobus se kretao na svojoj redovitoj liniji za Zagreb, a dječak se, prema izjavama svjedoka, provukao ispod autobusa i 'smjestio' se u podvožje te pet sati riskirao život kako bi došao do hrvatske metropole. Samo pukom srećom nije pao među kotače i poginuo.



Temperature su bile jako niske, a dječaka su dok je putovao u lice derale čađa, voda s kolnika i prašina. Koliko se grčevito držao za podvožje svjedoče i njegove krvave ruke...









- Bus je iz Beograda krenuo u 11.30 sati. Prošli smo Kutinu, a negdje prije Ivanića smo čuli jako lupanje ispod autobusa. Najprije slab, a kasnije sve jači i jači zvuk.



Pozvali smo jednog od vozača i kada je i on čuo taj neobičan zvuk zaustavili smo autobus. Čim je autobus stao mali je sav prljav izašao između dijela za kotače. Teturao je, bio je u vidljivom šoku.



Bio je prljav do bola, kao da mu je netko ugljenom lice namazao. Pričao je slabo engleski. Policija je došla nakon 20 minuta - ispričao je za 'Slobodnu' Anđelko Nežić, putnik koji je bio u tom autobusu.



- Dječak je jako mršav, nema ga se što vidjeti. Ja i još par ljudi smo otišli na benzinsku i uzeli smo mu nešto za jest i pit. Malecki se skoro od Beograda do Zagreba vozio u podvozju, ne znam kako je izdržao - napominje Nežić.









Zatražili smo i komentar iz Čazmatransa.

- Možemo potvrditi da se navedeni događaj dogodio. Dječak je ušao u Beogradu ispod autobusa, obuhvatio je rukama i nogama osovinu koja spaja zadnje kotače i tako se držao nevjerojatnih pet sati.



Najprije je jedna gospođa čula lupanje, te je pitala vozača je li nam autobus u kvaru. Ali to je bio novi autobus. Potom se čulo i zapomaganje, pa je vozač zaustavio vozilo.



Ali to nam nije prvi slučaj, slično nam se nedavno dogodilo na liniji između crnogorske Podgorice i Dubrovnika - kaže nam Dražen Pavlović iz uprave Čazmatransa.